Endlich ist es soweit – SIE feiert ihr Debüt beim Frankfurt-„Tatort“

Amm 5. Oktober ist es soweit: Melika Foroutan feiert ihr Debüt als neue Kommissarin im Frankfurter „Tatort„. In der Rolle der Maryam Azadi wird sie künftig gemeinsam mit Edin Hasanović als Hamza Kulina ungelöste Fälle bearbeiten – Cold Cases, die für Spannung und emotionale Tiefe sorgen. Damit tritt das Duo die Nachfolge der beliebten Ermittler Janneke und Brix (Margarita Broich und Wolfram Koch) an.

Die Verpflichtung von Foroutan verspricht einen frischen Wind für den Frankfurter „Tatort“, der sich mit ihr noch stärker auf komplexe Figuren, gesellschaftliche Themen und internationale Einflüsse konzentrieren will. Schon jetzt sind die Erwartungen groß, da die Schauspielerin durch ihre Vielseitigkeit in Film und Fernsehen überzeugt.

Vom „KDD“-Durchbruch zum „Tatort“-Team

Ihr Fernsehdebüt feierte Melika Foroutan bereits im Jahr 2000. Bekannt wurde sie vor allem durch die ZDF-Serie „KDD – Kriminaldauerdienst“, in der sie ihre ersten Erfahrungen als Ermittlerin sammelte. Auch auf der Leinwand konnte sie Akzente setzen, unter anderem in „Pari“ oder in „Begierde – Mord im Zeichen des Zen“, wofür sie 2015 den Hessischen Fernsehpreis erhielt.

Zuletzt sah man sie in internationalen Produktionen wie der Netflix-Serie „Die Kaiserin“. Mit ihrer großen Bandbreite bringt Foroutan nun genau die Mischung aus Intensität und Erfahrung mit, die den „Tatort“ in Frankfurt bereichern dürfte.

Privatleben und familiäre Wurzeln

Privat lebt die Schauspielerin in Berlin mit ihrem Mann, dem Schweizer Film-Unternehmer Jon Handschin, und den beiden gemeinsamen Kindern. Ihre Wurzeln liegen in einer kosmopolitischen Familie: Der Vater war sowohl Filmregisseur als auch Fußballtrainer, die Mutter arbeitete in der Automobilbranche. In ihrer Jugend spielte Melika selbst mit Leidenschaft Fußball – eine körperliche Fitness, die auch für ihre Rolle im „Tatort“ von Vorteil sein dürfte.

Auch ihre Schwester Naika ist öffentlich bekannt: Sie leitet das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und gilt als angesehene Sozialwissenschaftlerin. Mit solch einem Hintergrund verkörpert Foroutan nicht nur eine spannende Figur im Fernsehen, sondern bringt auch persönliche Tiefe und ein Bewusstsein für gesellschaftliche Fragen mit, die im „Tatort“ immer wieder eine Rolle spielen.

