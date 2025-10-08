Berührendes Detail im Abspann des Frankfurter „Tatort“ – Gedenken an Hans Diehl

Der neue Frankfurter „Tatort“ mit dem Titel „Dunkelheit“ sorgte am Sonntagabend (5. Oktober) nicht nur wegen seines spannenden Falls für Aufsehen, sondern auch durch einen besonders bewegenden Moment nach dem Film. Während viele Zuschauer noch über das neue Ermittlerduo Edin Hasanović und Melika Foroutan diskutierten, erschien im Abspann ein Satz, der vielen unter die Haut ging: „In Erinnerung an Hans Diehl.“ Der Schauspieler, der im Film den dementen Vater eines Mordopfers spielte, verstarb nur drei Tage nach Drehschluss.

Der Fall, der auf einer wahren Begebenheit beruht, ging schon während der Ausstrahlung unter die Haut. Die Geschichte über einen lange zurückliegenden Mord und die intensive Ermittlungsarbeit des neuen Teams ließ viele Zuschauer emotional zurück. „Das erste Mal, dass ich beim ‚Tatort‘ geheult habe“, schrieb ein User in den sozialen Netzwerken – und sprach damit vielen aus der Seele.

Trauriges Detail nach dem Frankfurter „Tatort“

Der emotionale Höhepunkt kam für viele jedoch erst nach dem Krimi. Als im Abspann der Name Hans Diehl eingeblendet wurde, wussten zunächst nur wenige um die Tragweite dieses Moments. Der beliebte Schauspieler, geboren 1940 in Offenbach, war eine prägende Figur des deutschen Theaters und Fernsehens. Nur Tage nach den Dreharbeiten im November 2024 verstarb er im Alter von 83 Jahren. Das berichtet auch „RTL.de„.

+++ Augen im „Tatort“-Trailer haben Kult-Status – doch zu wem gehören sie eigentlich? +++

Seine Schauspielkollegen waren tief betroffen. Melika Foroutan erinnerte sich auf einer Pressekonferenz an die Dreharbeiten: „Wir sind unglaublich erschüttert – zum einen, weil er ein unglaublich guter Schauspieler war, und zum anderen, weil wir ihn munter und spielfreudig erlebt haben. Und so ein Mensch ist dann drei Tage später nicht mehr da.“ Auch Edin Hasanović sprach von einem „stillen, herzlichen Kollegen, der alle am Set beeindruckt hat.“

Hans Diehl: Ein Leben für die Bühne und das Fernsehen

Hans Diehl wurde in Offenbach am Main geboren – genau dort, wo nun auch sein letzter „Tatort“ gedreht wurde. Er begann seine Karriere am Theater und arbeitete an zahlreichen renommierten Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Später feierte er große Erfolge im Fernsehen, unter anderem in Produktionen von Dieter Wedel, durch die er einem breiten Publikum bekannt wurde.

Der Schauspieler hinterlässt zwei Söhne, die in seine Fußstapfen getreten sind: August Diehl, bekannt aus internationalen Filmproduktionen wie „Inglourious Basterds“ und „Diplomatie“, sowie Jakob Diehl, der ebenfalls als Schauspieler und Musiker tätig ist.

Mit seinem letzten Auftritt im Frankfurter „Tatort“ hat Hans Diehl der deutschen Fernsehlandschaft einen stillen, aber tief bewegenden Abschied hinterlassen – ein Vermächtnis, das in Erinnerung bleibt.