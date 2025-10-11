„Tatort“-Ermittler im Liebesglück – sie ist keine Unbekannte

Der „Tatort“ bekommt mit Edin Hasanović frischen Wind: Im neuen Krimi „Tatort: Dunkelheit“ spielt er erstmals Ermittler Hamza Kulina. Gemeinsam mit Maryam Azadi, dargestellt von Melika Foroutan, untersucht er sogenannte Cold Cases und heftet sich an die Fersen eines Serienmörders.

Doch nicht nur beruflich läuft es bei dem 33-jährigen Schauspieler rund, auch privat hat er sein großes Glück gefunden. Seit vielen Jahren ist er mit Kollegin Natalia Rudziewicz liiert. Auf Instagram hält er sich in Sachen Liebesleben zwar bedeckt, gibt in anderen Momenten aber einen herzlichen Einblick.

Edin Hasanović zeigt im „Tatort“ neue Seiten

Sein Debüt im „Tatort“ feierte Edin Hasanović am vergangenen Sonntag (5. Oktober) im Krimi „Tatort: Dunkelheit“. In der neuen Rolle als Hamza Kulina gibt er einen ambitionierten Ermittler, der mit Kommissarin Maryam Azadi ungeklärte Verbrechen aufklärt. Gemeinsam verfolgt das Duo akribisch die Spuren eines lang gesuchten Serienmörders.

+++ Das neue Team Frankfurt: Bei diesem „Tatort“ kamen mir fast die Tränen +++

Neben den Millionen Zuschauenden dürfte auch Natalia Rudziewicz hinter dem Bildschirm mitgefiebert haben. Die Schauspielerin ist der „Gala“ zufolge seit Jahren die Partnerin von Hasanović. Beide halten ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, teilten jedoch 2018 ein seltenes Pärchen-Foto auf Instagram. Anlässlich ihres Geburtstags schrieb Hasanović herzlich: „Wie ich sie liebe. Seit 7 Jahren nun schon. Auf ewig. Hoch sollst du leben.“

Ein Traumpaar on- und off-screen

Auch Natalia Rudziewicz ist in der Film- und Fernsehbranche erfolgreich. Seit ihrem 14. Lebensjahr wirkt sie in Produktionen wie „Großstadtrevier“ und „WIR“ mit. 2012 standen sie und Hasanović im Drama „Schuld sind immer die Anderen“ gemeinsam vor der Kamera – ein Beweis, dass sie beruflich sowie privat harmonieren.

Ein weiteres gemeinsames Projekt des Paares steht bislang aus. Edin Hasanović begeisterte zuletzt im Thriller „Nur Gott kann mich richten“, während Rudziewicz in „Nord Nord Mord“ glänzte. Ihre Liebe scheint unterdessen stabil und erfüllt – berufliche Erfolge und privates Glück bringen „Tatort“-Star Hasanović zum Strahlen.

Der „Tatort“-Neuzugang Edin Hasanović zeigt erneut seine vielseitigen Talente. Mit seiner Rolle als Hamza Kulina bringt er frischen Schwung in das beliebte Krimi-Format, das Millionen Zuschauer fasziniert. Privat beweist der Schauspieler mit Natalia Rudziewicz an seiner Seite, dass langfristige Liebe in der Filmbranche keine Seltenheit sein muss.