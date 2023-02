Tatort Dortmund: Krasse Umstellung – „Wie der Beginn einer neuen Staffel“

Diese Nachricht schlug unter den Tatort-Fans wie eine Bombe. Nach dem dramatischen Filmtod von Martina Bönisch (gespielt von Anna Schudt) wird Kommissar Faber (gespielt von Jörg Hartmann) die Leitung der Dortmunder Mordkommission abgeben. Fabers Kollegin Rosa Herzog (gespielt von Stefanie Reinsperger) wird die neue Chefin.

Sofort waren die Diskussionen groß. Wird Peter Faber etwa das Dortmunder Tatort-Team verlassen? Wir haben beim WDR und bei Jörg Hartmann selbst nachgefragt. Und eines ist sicher: Faber bleibt den Dortmundern erhalten.

Verlässt Faber das Dortmunder Tatort-Team?

Mindestens viermal wird er auf jeden Fall noch im Dortmunder Tatort zu sehen sein, heißt es von WDR-Tatort-Redakteur Frank Tönsmann. Und auch Jörg Hartmann beruhigt die Nerven der Dortmunder Tatort-Freunde. Für ihn habe die neue Konstellation auch einen neuen Reiz.

„‚Du bleibst hier‘ war für mich wie ein Scharnierstück. Wie der Beginn einer neuen Staffel. Und danach wird man sehen, in welche Richtung es weitergeht. Durch die Begegnung mit dem Vater hat Faber auch andere Seiten an sich entdeckt. Eine Form der Empathie, der er jetzt vielleicht nicht so schnell verlieren wird. Was im Umkehrschluss aber nicht bedeutet, dass er ein sanfter Typ wird. In der Art der Ermittlung kann er sogar noch radikaler werden. Was hat der Mann schließlich zu verlieren? Vielleicht wird er in seinem Charakter noch reicher oder kann innere Kammern öffnen“, so der 53-jährige Hagener.

Und angesprochen auf die besorgten Fans sagt Hartmann deutlich: „Ich habe jetzt kein Ende geplant.“ Derzeit steht der Schauspieler für den neuen Tatort mit dem Titel „Cash“ in Dortmund vor der Kamera. In dem Film müssen Faber, Herzog und Pawlak den Mord an einem jungen Familienvater aufklären. Der Fall führt die Dortmunder Ermittler tief ins Wettmilieu. Hatte sich der Mann verzockt? Der Tatort „Cash“ soll im kommenden Jahr erscheinen. Davor zeigt die ARD aber noch einen weiteren Fall aus Dortmund.