Die beliebte Schauspielerin Corinna Harfouch verlässt den „Tatort“ in Berlin. Im kommenden Frühjahr wird sie als Kommissarin Susanne Bonard ein letztes Mal ermitteln.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bestätigte den Abschied offiziell. Die finale Episode mit Harfouch trägt den Titel „Gefahrengebiet“ und behandelt den rätselhaften Tod eines Obdachlosen.

Wechsel im Berliner-„Tatort“-Team

Harfouch hatte ihren Ausstieg vorab erklärt: „Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch ‚Tatort‘-Kommissarin wäre.“ Seit ihrem Debüt 2022 ermittelte sie mit Robert Karow, gespielt von Mark Waschke, gemeinsam in Berlin.

Die Zukunft des „Tatort“-Teams aus der Hauptstadt ist noch ungeklärt. Wer Harfouchs Nachfolge antreten wird, ist derzeit noch ungewiss. Mark Waschke wird im „Tatort“ voraussichtlich weitermachen. Harfouch tritt nach wenigen Folgen zurück, während ihre Karriere auf anderen Bühnen fortgesetzt wird. Sie bleibt dem deutschen Film- und Theaterpublikum erhalten. Seit über 40 Jahren ist sie in der Branche etabliert und möchte weiterhin drehen oder Theater spielen.

Die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger freute sich damals sehr über Harfouchs Einstieg: „Es war unser Wunsch und trotzdem eine Überraschung.“ Schlesinger lobte Harfouchs Stil, der perfekt zum „Tatort“ passe. Diese bleibt eine der renommiertesten Schauspielerinnen Deutschlands, verabschiedet sich jedoch von der Krimireihe.

