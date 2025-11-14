„Tatort“-Star spricht über Horror-Erlebnis: „Das war wirklich Todesangst“

Axel Prahl (65) ermittelt im „Tatort“ hart. Dabei jagt er Gangster und brüllt sich durch gefährliche Szenen. Doch das, was er jetzt erzählt, war viel schlimmer als jeder Fall im TV. Es hätte sogar tödlich enden können.

Der Schauspieler sprach in der ARD-Sendung „Brisant“ über einen Moment, den er nie vergessen hat. Im Gespräch mit Moderatorin Kamilla Senjo (51) blickte der TV-Star zurück. „Ich bin fast gestorben“, sagte er offen. Damals war er wohl zehn oder zwölf Jahre alt. Er lag auf einer Luftmatratze und ließ sich auf dem Meer treiben. Klingt harmlos, doch die Strömung wurde stärker, und Prahl driftete immer weiter weg vom sicheren Ufer.

„Tatort“-Star Axel Prahl packt aus

Er merkte erst, wie weit er draußen war, als die Luftmatratze langsam Luft verlor. Plötzlich sah er zum Strand. Die Menschen wirkten nur noch „klitzeklein“, wie er es beschreibt. Da kam die Panik. Mit geballter Kraft kämpfte er gegen die Wellen an. Schließlich ging es quasi um Leben und Tod.

„Mit allerletzter Kraft und wackeligen Knien“ habe er es zurück an Land geschafft, sagt Prahl. Als er den Sand unter den Füßen spürte, schlotterte sein Körper. „Mir hatte alles geschlottert.“ Sein Unterkiefer sei noch „am Bibbern“ gewesen. Und dann der Satz, der hängen bleibt: „Das war wirklich Todesangst.“

Trotz dieser schlimmen Erfahrung liebt Prahl das Meer noch heute. Er schwimmt und taucht gern. „Wenn man am Meer groß geworden ist wie ich (…) dann trägt man das Wasser dann doch irgendwie in sich“, erklärt er.

Im „Tatort" steht er seit 2002 vor der Kamera und löst dort mit Partner Jan Josef Liefers (61) jeden noch so kniffligen Fall.