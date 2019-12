„Tatort“ aus Münster: Video schockt Fans! Heute letzter Tatort für Jan Josef Liefers?

Das „Tatort“-Duo Jan Josef Liefers und Axel Prahl gehört zu den beliebtesten Ermittlern der Krimi-Serie. Am Sonntag um 20.15 Uhr läuft der „Tatort“ aus Münster zum dritten Mal in diesem Jahr in der ARD. Nun ist aber ein Video aufgetaucht, dass die „Tatort“-Fans schockiert. Ist bald alles aus?

Zwei Tage vor Heiligabend wartet der „Tatort“ aus Münster mit einer weihnachtlichen Geschichte auf. Professor Karl-Friedrich Boerne will über Weihnachten zum Skifahren mit Freunden. Kommissar Thiel hingegen erwartet seinen Sohn aus Neuseeland. Dass das nicht wie geplant funktioniert, ist wohl klar. In der 36. Folge des „Tatort“ aus Münster mit dem Titel „Väterchen Frost“ muss das Duo sich gegen einen eiskalten und diabolischen Typen behaupten.

Gedreht wurde dieser „Tatort“ aus Münster bereits im November und Dezember 2018. Die Dreharbeiten fanden auch in Köln und Umgebung statt.

Diesmal ganz anders: Assistentin Nadeshda Krusenstern (Frederike Kempter) steht im Mittelpunkt. Sie wird entführt. Und das vor der Haustür von Boerne und Thiel. Wer damit zu tun hat? Wahrscheinlich die Russen-Mafia. Darum geht es zu Beginn der Folge. Kirill Gromow (Oleg Tikhomirov) steht wegen Mordes vor Gericht. Eigentlich ein alter, abgeschlossener Fall. Anscheinend doch nicht.

Beim „Tatort“ aus Münster wird Assistentin Nadeshda (Frederike Kempter) hier links entführt. Foto: WDR Martin Valentin Menke

„Tatort“ aus Münster: Schauspieler Jan Josef Liefers postet krasses Video

Die Abwechslung kommt dem „Tatort“-Duo sehr gelegen. Jan Josef Liefers verrät: „Weihnachten, das große Familienfest der Liebe. Nicht unbedingt für die beiden Singles Boerne und Thiel. Beide empfinden das Zuviel an Harmonie als bedrohlich. Zum Glück passiert bald etwas, das ihnen hilft, Weihnachten weitgehend zu ignorieren.“

So viel sei verraten: Das Finale endet mit einer Wende und weiteren Toten. Ob Prof. Boerne auch dazu gehört? Das zumindest lässt Jan Josef Liefers vermuten. Der „Tatort“-Schauspieler postet bei Instagram einen kurzen Clip. Zu sehen: Ärzte versuchen Jan Josef Liefers wiederzubeleben. Mit einem Defibrillator.

Der „Tatort“-Star schreibt dazu: „Bye bye bye, Boerne, bye bye. Letzter Drehtag – letzter Tatort?“ Die Fans reagieren total schockiert. Sind völlig verzweifelt. Wollen ihren geliebten Prof. Boerne auch weiterhin Ermitteln sehen.

Hier einige Kommentare:

„Mach bitte keinen Scheiß. Du darfst nicht aufhören. Münster ist der beste Tatort.“

„Aber es wird doch sicher nicht die letzte Vorfreude mit dir in der Hauptrolle, oder?“

„Dass er aufhört geht gar nicht. Wir werden dann einen Aufstand machen.“

„Ist hoffentlich ein Aprilscherz im Dezember.“

„Nein!!! Dann ist für mich Tatort gestorben.“

Bisher gibt es allerdings noch keine offizielle Bekanntgabe, dass Jan Josef Liefers beim „Tatort“ aussteigt. Vielleicht wollte er seine Fans einfach nur mal ein bisschen schocken.