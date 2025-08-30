„Tatort“-Schauspieler Arthur Brauss gestorben – er wurde 89 Jahre alt

Vom Stabhochsprung zum Schauspiel: Arthur Brauss war viele Jahrzehnte ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Große Popularität brachte ihm seine Rolle im „Großstadtrevier.“ Auch im „Tatort“ prägte er das Publikum, etwa 1989 in „Keine Tricks, Herr Bülow“ oder 1998 in „Bienzle und der Champion.“

Der Münchner starb nun im Alter von 89 Jahren. „Jetzt ist er zu Hause gestorben, während seine Frau Marie an seinem Bett saß und seine Hand hielt.“ Mit dieser Nachricht bestätigte eine enge Freundin gegenüber „Bild“ das Ende eines langen Künstlerlebens.

„Tatort“-Schauspieler Arthur Brauss gestorben

Schon früh bewies Brauss sportliches Talent: 1954 gewann er mit 3,60 Metern den Titel als deutscher Jugendmeister im Stabhochsprung. Doch statt Sport wählte er neue Wege. Nach seiner Ausbildung erhielt er ein Stipendium in den USA, studierte Mathematik und Volkswirtschaftslehre. Dort entdeckte er seine eigentliche Leidenschaft – die Schauspielerei.

1963 feierte er sein Kinodebüt in „Verspätung in Marienborn.“ Danach folgten Rollen in internationalen Filmen. Im deutschen Fernsehen wurde er besonders als Richard Block im „Großstadtrevier“ beliebt. Zudem war er regelmäßig im „Tatort“, in „Der Alte“, „Derrick“ oder „Polizeiruf 110“ zu sehen.

Die letzten TV-Auftritte von Arthur Brauss

Seinen letzten TV-Auftritt absolvierte er 2014 in „Morden im Norden.“ Danach zog er sich von Fernsehproduktionen zurück und widmete sich mehr der Bühne im Theater. 2009 stand er bei den Burgfestspielen Jagsthausen als Götz von Berlichingen im Mittelpunkt.

Bis ins hohe Alter lebte er mit seiner Frau, Schauspielerin Marie Poccolin, im Münchner Stadtteil Schwabing. Dort blieb sein Zuhause ein fester Anker. Für viele bleibt er unvergessen – nicht zuletzt durch seine prägenden Auftritte im „Tatort.“

