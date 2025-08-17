ARD zeigt „Tatort“-Wiederholung – doch diesmal ist alles anders

Die Sommerpause im Ersten dauert noch an: Neue Folgen des beliebten Sonntagskrimis „Tatort“ lassen derzeit noch auf sich warten. Doch bis dahin greift die ARD auf bewährte Fälle zurück und wiederholt beliebte Episoden. Für viele ist das eine gute Gelegenheit, alte Fälle neu zu erleben.

Am Sonntag (17. August) steht die Stuttgarter Folge „Tatort: Zerrissen“ auf dem Programm. Mit an Bord sind die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz. Es geht um einen brutalen Raubüberfall, der eine tragische Wendung nimmt. Doch diesmal wird nicht derselbe Film wie bei der Erstausstrahlung gezeigt! Zumindest ein Aspekt ist anders.

Ein „Tatort“-Fall, der unter die Haut geht

Die Handlung des „Tatort“ setzt mit einem Überfall auf einen Juwelier in Stuttgart ein. Drei maskierte Täter dringen in das Geschäft ein, erbeuten wertvollen Schmuck und schlagen den Inhaber brutal nieder. Eine Kundin, die zufällig im Laden war, wird getötet, weil sie nicht rechtzeitig fliehen konnte.

Zur Schlüsselfigur wird der 13-jährige David. Er stand bei dem Überfall seiner beiden Cousins und seiner großen Schwester Schmiere. Der Teenager wächst in einem Jugendheim auf und wird von seiner Familie skrupellos auf eine kriminelle Laufbahn vorbereitet. Er kann sich ihrem Einfluss kaum entziehen. So weit ein klassischer „Tatort“.

Ärger bei der Erstausstrahlung

Die Episode „Tatort: Zerrissen“ wurde ursprünglich am 21. Januar 2024 ausgestrahlt. Doch der Start verlief nicht reibungslos, denn in den ersten Minuten fehlte der Ton – zum Spott vieler Zuschauer im Netz.

Auf der Facebook-Seite des SWR machten sich Nutzer über den Vorfall lustig. Dort hieß es: „Was für ein fail, die ersten 11 Minuten ohne Ton“. Andere kommentierten: „Super Stummfilm“ oder auch: „Bockstark. Spannend. Super gespielt. Und in der Mediathek gab’s auch Dialoge“ – gefolgt von jeder Menge Lachsmileys.

Ein Jahr später zeigt die ARD die „Tatort“-Wiederholung, aber diesmal ist alles anders! Der Fehler wurde nämlich behoben und das bleibt auch den Fans nicht verborgen. Auf X meldete sich ein Nutzer mit den Worten: „Auf geht’s zur nächsten Tatort-Wiederholung Aber diesmal auch die ersten zehn Minuten mit Ton – nicht wie bei der Erstausstrahlung“.

Der „Tatort“ gehört seit Jahrzehnten zum festen Sonntagabend-Programm der ARD. Während der Sommerpause greifen die Sender regelmäßig auf Wiederholungen zurück. So bleibt die Krimireihe präsent, bis neue Folgen starten.