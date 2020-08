„Tatort“: ARD präsentiert neuen Wunsch-Tatort – dann folgt die riesige Überraschung

Prinzipiell war es eine gute Idee, die die ARD da hatte. Statt in der Sommerpause einfach irgendwelche „Tatort“-Wiederholungen zu zeigen, ließ der Sender die Zuschauer selbst entscheiden, welcher Film ihnen denn am Sonntagabend zu Gemüte gereicht werden sollte.

Das klappte mal gut, mal schlecht. So kam es bereits zu einer Voting-Panne, da die „Tatort“-Wahl „von extern manipuliert“ wurde, wie die ARD bekannt gab. Doch auch die Auswahl gefiel einigen Zuschauern überhaupt nicht. Bei nahezu jedem Film in den vergangenen Wochen kam es zu heftiger Kritik vonseiten der Fans.

„Tatort“: Fans sauer wegen Voting-Ergebnissen

Der Til-Schweiger-„Tatort“, der am vergangenen Sonntag lief, fiel bei den Fans durch. Kommentare wie „Tatort Hamburg ging noch nie, ist ja bald wie 'Vier Fäuste gegen den Rest der Welt'“ oder „Wenn man den Tatort mit einem billigen Blockbuster aus Hollywood verwechselt“, waren da noch die netteren Bemerkungen.

Einige Zuschauer glaubten sogar an eine weitere Manipulation, warfen der ARD vor, dass man die Wunsch-„Tatorte“ sogar auswürfele. Und auch beim Erfurt-„Tatort“, den die ARD Ende Juli zeigte, gingen die Zuschauer auf die Barrikaden. „Also, sorry für die Wortwahl, verarschen kann ich mich auch alleine. Wieder die beiden, da läuft wohl was schief“, schrieb beispielsweise ein User.

„Tatort“: „Na also, wieder ein guter Tatort...“

Faber hat gut Lachen. Die Fans lieben seinen Dortmund-„Tatort“. Foto: imago images

An diesem Sonntag fiel das Voting auf einen „Tatort“ aus dem Ruhrgebiet. Um 20.15 Uhr zeigt die ARD den Dortmund-„Tatort“ „Kollaps“. Die Entscheidung hatte die ARD auf ihren Social-Media-Accounts veröffentlicht und eine überraschende Reaktion erhalten. Denn der Dortmunder „Tatort“ erhält nahezu ausschließlich Zustimmung. Kaum Gemecker, nur positive Kommentare.

„Faber und sein Team gehören zu den Besten. Absolut sehenswert.“

„Gerne, bisschen durchgeknallt aber absolut sehenswert!!“

„Der war klasse, aber alle mit Faber sind einfach nur genial!“

„Na also, wieder ein guter Tatort und nicht so ein Honk-Tatort mit Nuschel Heini Schweiger“

Na, dann kann sich die ARD ja auf gute Quoten freuen.

