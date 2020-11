„Tatort“ (ARD): Zuschauer wütend, als sie Vorschau aus Wiesbaden sehen – „Schon wieder ein Experiment“

Für eingefleischte „Tatort“-Fans dürfte der Sonntagabend in der ARD stets ein Highlight der Woche ausmachen.

Doch als bekannt wird, welcher „Tatort“-Kommissar sich an diesem Sonntag die Ehre gibt, gibt es enttäuschende bis wütende Reaktionen über den neuen „Tatort“-Fall aus Wiesbaden.

„Tatort“ (ARD): Kommissar Murot spielt doppeltes Lottchen

Der „Tatort“ aus Wiesbaden ist gemeinhin für seine skurrilen Fälle bekannt. Aber was Kommisar Felix Murot (gespielt von Ulrich Tukur) in der neuen Episode „Die Ferien des Monsieur Murot“ erlebt, geht manchen Zuschauern dann doch zu weit.

Das ist der „Tatort“:

Tatort ist eine Kriminalfilm-Reihe

ausgestrahlt wurde sie erstmals 1970 im westdeutschen Fernsehen

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Das beliebteste „Tatort“-Ermittlerteam kommt aus Münster

So will Ermittler und Einzelgänger Murot eigentlich gerade seinen Urlaub genießen – dumm nur, dass genau an seinem gewählten Urlaubsort ein mysteriöser Mord geschickt. Und das ausgerechnet an einem Gebrauchtwagenhändler, der Felix Murot zum Verwechseln ähnlich sieht.

Statt seine Ferien zu genießen, kommt dem Kommissar ein kurioser Einfall – der wiederum den TV-Zuschauern gar nicht gefällt.

+++ „Tatort“: ARD zeigt neuen Krimi aus Dresden – Meinung der Zuschauer ist eindeutig +++

„Tatort“: „Wieder einmal Müll, der den Titel 'Tatort' nicht verdient hat“

Denn Murot beschließt, die Identität seines Doppelgängers anzunehmen, um den Fall zu lösen. So wird „Die Ferien des Monsieur Murot“ zu einer Art doppeltem Lottchen mit Krimi-Hintergrund.

Genau das stößt vielen ARD-Zuschauern sauer auf, sie kommentieren auf Facebook:

„Ich sperre mich noch ein wenig. Diese experimentellen, schräge um die Ecke denkenden, mit einem unbefriedigendem Ende Tatorte sind so gar nicht meins“

„Um Gottes Willen, wieder einmal Müll, der den Titel 'Tatort' nicht verdient hat. Traurig, was aus der alten Tatort-Tradition geworden ist. Ich kann nicht verstehen, warum sich Ulrich Tukur diese Murot-Rolle seit Jahren antut.“

„Erst letzte Woche so ein Schwachsinn und jetzt wieder so ein Mist. Man kann eine ehemals gute Reihe auch kaputt machen.“

„Oh Gott, schon wieder ein Experiment. Nun denn, dann schaue ich mal – oder auch nicht – und warte auf den nächsten 'richtigen' Tatort.“

Insgesamt scheint der „Tatort“ aus Wiesbaden aber entweder gehasst oder geliebt zu werden – so gibt es auch einige Kommentare, die sich gerade auf die etwas andere Folge mit Kommissar freuen.

Ein Zuschauer bringt den Zwiespalt auf den Punkt: „Bin mir sicher, dass ich den Murot feiern werde und meine Frau den heutigen Tatort grausig finden wird“, kommentiert er. (kv)