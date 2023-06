Der Sommer ist da und mit ihm auch die alljährliche „Tatort“-Sommerpause. Doch statt die warmen Abende mit neuen spannenden Kriminalfällen zu versüßen, werden die Zuschauer wieder mit Wiederholungen abgespeist.

Die Unzufriedenheit der Fans ist deutlich zu spüren, besonders bei der neuesten Ausstrahlung der Wiederholung des Kölner „Tatorts“ mit dem Titel „Wie alle anderen auch“. Jeder zweite Tweet zu dieser Ausstrahlung mutet wütend an. Schenkt man den Usern Glauben, schalten die meisten gleich wieder weg.

„Tatort“: ARD zeigt zwei Jahre alten Film

Die Episode „Wie alle anderen auch“ wurde am 21. März 2021 erstmals ausgestrahlt und handelt von dem Kölner Ermittlerduo Ballauf und Schenk, das sich mit einem komplexen Fall im Obdachlosenmilieu auseinandersetzen muss​​.

Bei der Erstausstrahlung konnte der „Tatort“ 10,05 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken und einen Marktanteil von 28,1 % für Das Erste erreichen​.

Doch was damals für Spannung sorgte, stößt heute bei der erneuten Ausstrahlung auf wenig Gegenliebe. Auf Twitter machen die Zuschauer ihrem Ärger Luft: „Tatort, was ist denn das wieder für ein Affenquatsch, mit dem ihr unsere Zeit versaut? Wie alle andern auch, so heißt der Mist. Aber passt wie alle andern Tatorte auch. Aber heute Abend, was soll das sein?“ oder „Schon wieder eine Wiederholung. Warum?“ sind nur einige der enttäuschten Kommentare​​.

Die Zuschauer sind sichtlich genervt

Die Zuschauer sind genervt von der Sommerpause und den ständigen Wiederholungen. „Ich mag den Sommer ja wirklich, aber die sonntägliche Neue-Tatort-Folgen-Pause könnte schneller vorbeigehen.“ und „Steckt euch eure Wiederholungen sonstwo hin!“ sind weitere Beispiele für die Unzufriedenheit der Zuschauer.

Besonders hervorgehoben wird die lange Dauer der Sommerpause: „In ARD und ZDF ist Sommer-Zeit nur noch Wiederholungen und das fast zwei Monate lang!!! Die Dialoge von Tatort und Co kennt man auswendig!!!“ und „Tatort aus der Konserve wg. „Sommerpause“ lehne ich ab.“