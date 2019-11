„Tatort“: ARD wagt mutiges Experiment - ein Detail dürfte Fans begeistern

50 Jahre „Tatort“ – dieses Jubiläum wird im kommenden Jahr in der ARD gefeiert. Deshalb gehen die Macher schon direkt zu Jahresbeginn in die Vollen: Der erste „Tatort“ des Jahres 2020 trägt den Namen „Druck“ und kommt mit mehreren Besonderheiten daher!

„Tatort“: Dieses Experiment macht den Darstellern gehörig „Druck“

Ein Film ohne festes Drehbuch klingt zunächst nach einer absoluten Katastrophe. Doch mit genug Talent vor und hinter der Kamera kann auch ohne ausführliches Skript gute Unterhaltung entstehen. Und genau darauf hoffen ARD und WDR beim ersten „Tatort“ des Jubiläumsjahres.

Bei „Druck“ handelt es sich um einen Improvisations-„Tatort“. Die Darsteller agieren ohne festes Drehbuch und spielen lediglich auf Basis ihres eigenen Rollenprofils. Die Profile ihrer Kollegen vor der Kamera kennen sie dabei zum Teil gar nicht. Im Zusammenspiel müssen die Akteure dann eben improvisieren.

Angeleitet werden sie dabei von einem Filmemacher, der auf dem Gebiet der Improvisation einiges an Erfahrung mitbringt: Regisseur Jan Georg Schütte drehte bereits u.a. „Wellness für Paare“ (2014) oder die TV-Miniserie „Klassentreffen“ (2019) – jeweils ebenfalls ohne festes Skript. „Druck“ markiert dabei sein Debüt als „Tatort“-Regisseur.

Grund zur Fan-Freude: Diese Kommissare arbeiten in „Druck“ zusammen

Fans der langjährigen TV-Krimireihe dürfen sich dabei vor allem über eins freuen: Da es in „Druck“ um eine Mordserie an vier Kommissaren in ganz Nordrhein-Westfalen geht, bündeln mehrere „Tatort“-Ermittler erstmals ihre Kräfte.

Diese Kommissare arbeiten in „Druck“ zusammen:

Dortmund: Peter Faber (Jörg Hartmann) & Martina Bönisch (Anna Schudt)

Münster: Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter)

Oberhausen: Marcus Rettenbach (Ben Becker)

Aachen: Franz Mitschowski (Nicholas Ofczarek)

Paderborn: Sascha Ziesing (Friedrich Mücke)

Düsseldorf: Nadine Möller (Elena Uhlig)

Hinzu kommen auch noch „Tatortreiniger“ Bjarne Mädel und der Rostocker „Polizeiruf 110“-Star Charly Hübner. Die beiden werden zwei Coaches verkörpern, die aus den sieben Kommissaren ein funktionierendes Team machen sollen.