„Tatort“-Star Adele Neuhauser ganz offen: „Ein harter Weg“

Sie ist die Kommissarin im Wien-„Tatort“: Adele Neuhauser. Am Sonntagabend wird die 62-jährige gebürtige Athenerin wieder an der Seite von Schauspielkollege Harald Krassnitzer in Österreich ermitteln.

„Tatort“-Star Adele Neuhauser. Foto: ARD Degeto/ORF

Im „Tatort – Verschwörung“ geht es um den Mord an einem hohen Beamten des Innenministeriums. Eine ganz andere Aufgabe musste Neuhauser in ihrem Privatleben bewältigen.

„Tatort“: Nele Neuhauser stellt sich großer Aufgabe

Denn die Schauspielerin hat das Rauchen aufgegeben, wie sie im Interview mit der ARD verrät. Das fiel ihr alles andere als leicht. So versuchte es Neuhauser mit Hypnose.

Die Tatort-Kommissare aus Wien. Foto: ARD Degeto/ORF

„Es war trotzdem ein harter Weg mit heftigen Entzugserscheinungen. Schlafstörungen und Schweißausbrüche haben mich die erste Woche ziemlich geplagt“, verrät die „Tatort“-Kommissarin.

„Tatort“-Star Nele Neuhauser: „Natürlich spielt das Unterbewusstsein auch eine große Rolle“

Und doch, so Neuhauser weiter: „Ich glaube, mir hat einfach die Tatsache geholfen, dass ich einen festen Termin hatte und somit ernsthaft das Problem angegangen bin. Natürlich spielt das Unterbewusstsein auch eine große Rolle, das die Hypnotiseurin mit den Bildern, die sie mir auf den Weg mitgegeben hat, angesprochen hat. Aber der Zeitpunkt, kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, war ideal.“

Wenn sie nun einen Kollegen am Set rauchen sehe, störe sie das gar nicht. „Ich werte nicht. Nicht, dass jemand raucht und auch nicht, dass ich Nichtraucherin bin“, so die „Tatort“-Schauspielerin.