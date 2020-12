„Tatort“ (ARD): Warum „Unter Wölfen“ ein Fall für die echte Polizei wurde

Dieser „Tatort“-Statist schien besonders viel Erfahrung gehabt zu haben. Nur leider nicht im positiven schauspielerischen Sinne. Kurz nach den Dreharbeiten klickten nämlich bei einem „Tatort“-Statisten die Handschellen.

Was war passiert? Im „Tatort“ „Unter Wölfen“, der am zweiten Weihnachtstag um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, spielte auch ein italienischer Kampfsportler mit.

„Tatort“ aus Ludwigshafen wird zum Fall für die echte Polizei

Dieser war, wie die „FAZ“ berichtet, jedoch ein gesuchter Verbrecher. So wurde der Kampfsportler von der italienischen Polizei per Haftbefehl wegen eines bewaffneten Überfalls und einer Entführung gesucht. Die Taten, die er 2008 zusammen mit einem Komplizen begangen haben soll, konnten bis zum Zeitpunkt der Dreharbeiten jedoch nicht abschließend aufgeklärt werden, schließlich war der Mann bis dato noch nicht von der Polizei entdeckt worden.

Das ist der „Tatort“:

Der 'Tatort' ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Im „Tatort“ Weimar sind Nora Tschirner und Christian Ulmen seit 2013 als Kommissare zu sehen

Nach den „Tatort“-Dreharbeiten wird ein Statist festgenommen

In Ludwigshafen geht es um einen Mord im Club-Milieu. Foto: SWR/Jacqueline Krause-Burberg

Blöderweise war er jedoch so stolz auf seine „Tatort“-Teilnahme, dass er am Set für ein Foto posierte und sogar ein Interview gab. Und genau das brachte die Polizei auf seine Spur. So konnte sich die italienische Polizei mit den deutschen Behörden kurzschließen und ihn Ende April in Heilbronn festnehmen, so die „FAZ“.

Im „Tatort“ „Unter Wölfen“ geht es übrigens um einen Mord im Ludwigshafener Club-Milieu.