„Tatort“ (ARD): Unfassbar! Jetzt kommt raus, dass...

Der „Tatort“ in der ARD wird in der Sommerpause wiederholt.

Der „Tatort“ (ARD) gehört seit 50 Jahren für viele zum Sonntagabend wie das Brötchen zum Kaffee.

Gerade befindet sich der beliebte Krimi in der Sommerpause - deshalb können die Zuschauer aufgrund des Jubiläumsjahres nun aussuchen, welche Wiederholungen der letzten 20 Jahre in den zwölf Wochen gezeigt werden. Auch für diesen Sonntag konnten die Fans des „Tatort“ wieder wählen.

„Tatort“ (ARD): Manipulation bei Voting

Doch jetzt das: Wie am Freitag bekannt wurde, kam es bei der Wahl des „Tatorts“ in dieser Woche zu einer Manipulation! Hacker griffen von außen auf das System zu und verfälschten die Abstimmung.

Das ist der „Tatort“:

Der 'Tatort' ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Voting für „Tatort“ vorzeitig gestoppt

Die ARD teilte am Freitag mit: „Das Voting wurde in Deutschland seit Donnerstag, 25. Juni, 19:00 Uhr in den letzten fünf Stunden leider von extern manipuliert.“ Deshalb musste die Abstimmung früher als geplant gestoppt werden.

„Um ein möglichst unverfälschtes Ergebnis zu erhalten, haben wir uns entschlossen, nur die Stimmen in das Endergebnis einzubeziehen, die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen sind“, heißt es weiter.

Gewonnen hat mit mehr als 41.000 Stimmen am Ende der „Tatort“ „Fangschuss“ aus dem Jahr 2017 mit den Ermittlern Thiel und Boerne aus Münster.

Beim „Tatort“ (ARD) aus Münster ermitteln Boerne und Thiel (Archivbild) Foto: dpa

„Tatort“-Voting: Höhere Sicherheitsvorkehrungen

Auch in der Woche danach soll wieder ein Wunsch-„Tatort“ gezeigt werden. Dafür sollen höhere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Als erster Wunsch-„Tatort“ wurde „Wenn Frauen Austern essen“ (2003) aus München gezeigt. Die Zuschauer wählten vorab, doch dann passierte etwas Unerwartetes... Hier mehr dazu>>> (cs)