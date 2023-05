„Tatort“: Schmerzhafter Abschied – schon bald ist es soweit

Es ist ein Ritual, das vielen „Tatort“-Fans so ganz und gar nicht schmeckt – die Sommerpause. Wenn die Tage länger werden, die Temperaturen steigen und die Urlaubsfreude explodiert, muss der „Tatort“ weichen. Meist für mehrere Wochen zeigt die ARD dann keine neuen Krimis mehr am Sonntagabend.

Das liegt mal daran, dass ein Fußballturnier den Sommer bestimmt, oder aber auch, dass die Fans an Sommersonntagen wohl eher die Zeit am Grill als vor dem Fernseher verbringen. Klar ist jedoch: Neue „Tatort“-Ausgaben sind dann nicht mehr zu erwarten.

ARD läutet „Tatort“-Sommerpause ein

Doch wann beginnt in diesem Jahr die „Tatort“-Sommerpause? Wir haben bei der ARD nachgefragt. Und lange ist es nicht mehr hin. So soll bereits am 18. Juni 2023 der letzte neue „Tatort“ vor der Sommerpause ausgestrahlt werden.

Mit dem Krimi „Tatort – Die Nacht der Kommissare“ wird die ARD zum Abschluss einen Fall aus Stuttgart zeigen. Wie der Sender berichtet, werden Thorsten Lannert (gespielt von Richy Müller) und Sebastian Bootz (gespielt von Felix Klare) einen aufregenden Trip durchs nächtliche Stuttgart machen, bei dem es rund um eine Wasserleiche, die Kleindealer-Deals und ungewöhnliche Ideen für bäuerliche Landwirtschaft nicht immer ganz ernsthaft zugeht.

Schwarzwald-„Tatort“ am Sonntag

Allzu traurig müssen die Fans nun aber noch nicht sein. Schließlich ist bis zum 18. Juni noch etwas Zeit. Am kommenden Sonntag beispielsweise strahlt die ARD einen weiteren neuen „Tatort“ aus. In „Das geheime Leben unserer Kinder“ ermitteln wieder die Schwarzwald-Kommissare Franziska Tobler (gespielt von Eva Löbau) und Friedemann Berg (gespielt von Hans-Jochen Wagner). Im Mittelpunkt steht eine scheinbar gut funktionierende Patchworkfamilie. Doch schnell zeigen sich Risse in der heilen Fassade. Die Spur führt die Ermittler in die Freiburger Drogenszene.

