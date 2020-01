Dieser Tatort (ARD) sorgt bereits für heiße Diskussionen! Til Schweiger ist als Ermittler als Nick Tschiller zurück. Und schon in der Vergangenheit haben der Schauspieler und der Sender ordentlich Kritik für den Hamburger Krimi einstecken müssen. Mit drastischen Folgen.

Zu actiongeladen, zu Hollywood-like – so lauteten die Kommentare der Hamburger Tatort-Fans mit Til Schweiger. Der NDR sieht es deshalb jetzt vor, die Figur des Tschillers abzumildern.

Tatort (ARD): Fans empört über DIESES Detail – „Sieht aus, wie..."

„Einmal bitte 'Reset' bei der Figur Nick Tschiller - das ist unser Ziel“, so der NDR laut ntv. Soll heißen: Nick Tschiller befindet sich im neuen Tatort „Tschill Out“ auf eine Art Selbstfindungstrip.

Tatort-Fans sind allerdings noch etwas skeptisch. Auf Twitter lassen sie ihren Sorgen freien Lauf:

„Jeder Tatort mit Til Schweiger spaltet meine Familie! Bei jedem anderen Film mit ihm sind wir uns einig.“

„Kann aber gut sein, dass aus #TschillOut ein #FadeOut wird“

„Ich warte auf die Folge ‘Kill Tschill‘. Nur die Frage, ob ich vorher ‘Tschilly sin Carne‘ sehen muss. Also mal ehrlich: ‘Tschill Out‘“

„Sieht aus, wie ein schlechter #Tatort..."

Bei manchen Fans herrscht aber auch Vorfreude. So heißt es unter anderem in den Kommentaren: „Endlich wieder Tatort“ oder „Bin schon sehr gespannt“.

Weitere Themen:

Und darum geht’s in „Tschill Out“:

Nick Tschiller alias Til Schweiger hat noch ganz schön am Tod seiner Frau zu knabbern, wird von seiner Tochter auf eine Nordseeinsel geschickt, während er auf sein Disziplinarverfahren wartet. An der See hilft er einer Sozialarbeiterin in einem Heim für schwererziehbare Kinder. Doch dann kommt alles anders:

Tschillers Kollege Gümer (Fahri Yardim) lässt sich auf der Insel blicken, hat eine Aufgabe für Tschiller. Er soll Punkmusiker Tom (Ben Münchow beschützen, weil dieser Zeuge eines kriminellen Cyber-Falls ist.

Tom (Ben Münchow, mit Til Schweiger) geht es dreckig. Foto: NDR/Christine Schroeder

Tatort „Tschill Out“: Sparsam eingesetzte Action

Was den neuen Tatort vor allem auszeichnet, ist sparsam eingesetzte Action anstelle von Hollywoodaction, wenngleich es damit schon zu Beginn des Krimis vollends losgeht.