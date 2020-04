Tatort: Von Anfang an dabei – Tatort-Urgestein macht Schluss

Sie ermittelte zwanzig Mal im „Tatort“. Nun soll für immer Schluss sein.

In 20 Fällen ermittelte Carolina Vera mit dem Komissar-Duo Lannert und Bootz (Richy Müller und Felix Klare) als Staatsanwältin Emilia Alvarez. Doch wie der SWR nun mitteilte ist für die 47-Jährige beim „Tatort“ Schluss.

„Tatort“: Serie verliert Urgestein - für diese Schauspielerin ist es das Krimi-Aus

Tatort-Schauspielerin Carolina Vera. Foto: imago images

Am 24. Mai ermittelt Carolina Vera zum letzten Mal. Die deutsch-chilenische Schauspielerin gehörte damit seit Beginn der Stuttgarter „Tatort“-Reihe 2008 zum Ensemble aus dem Ländle. Nun hat sie sich dazu entschieden, das Ermittlerteam zu verlassen.

--------------------------

Das ist der „Tatort“ aus Stuttgart.

2008 übernahmen Lannert und Bootz im Ländle für die Rolle des "Ernst Bienzle" (Dietz-Werner Steck)

Bislang gab 23 Fälle

Die Hauptdarsteller sind Felix Klare und Richy Müller

weitere Rollen sind Staatsanwältin Emilia Álvarez (Carolina Vera),Kriminaltechnikerin Nika Banovic (Mimi Fiedler, Ausstieg 2018), Rechtsmediziner Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann) und Lona Wegener (Birthe Wolter)

--------------------------

„Das Stuttgarter Team zeichnete sich von Anfang an durch eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit zwischen den Kommissaren und der zuständigen, äußerst engagierten Staatsanwältin aus. In ihrer Rolle als Staatsanwältin war Carolina Vera in der Tatort-Landschaft eine einzigartige Erscheinung“, sagt SWR Fernsehfilmchefin Barbara Biermann.

Carolina Vera macht Schluss mit dem Tatort. Foto: SWR/Johannes Krieg

Aus für Carolina Vera als Staatsanwältin Emilia Álvarez

Vor ihrem Einsatz als Staatsanwältin war Carolina Vera auch in einer anderen Rolle im Berliner „Tatort“ zu sehen.

------------------------

------------------------

Zum letzten Mal zu sehen ist die Staatsanwältin im Film „Tatort – Du allein“. Wie genau der Ausstieg aussieht, verriet der SWR nicht. Der Film wird am Sonntag, dem 24. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Dramatische letzte Folge für Vera

In der Folge steht die Staatsanwältin ebenso wie die Kommissare unter hohem Druck, denn auf anonyme Ankündigungen folgen scheinbar wahllose Anschläge auf Passanten sowie eine Geldforderung an die Stadt Stuttgart.

Eine Geldübergabe misslingt und der Heckenschützen droht, weiter zu morden...