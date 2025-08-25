„Tatort“-Star verkündet Abschied – „Fällt mir nicht leicht“

Stefanie Reinsperger verlässt auf eigenen Wunsch das Dortmunder „Tatort“-Team. In ihrem elften und letzten Fall „Schmerz“ (AT), der 2026 ausgestrahlt wird, verabschiedet sie sich als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog.

Die talentierte Schauspielerin widmet sich künftig neuen Filmprojekten sowie ihrer Arbeit am Wiener Burgtheater.

Abschied vom Dortmunder „Tatort“

Reinsperger spielte seit 2021 an der Seite von Jörg Hartmann als Peter Faber im „Tatort“ Dortmund. Ihr Debüt gab sie mit „Heile Welt“ und wirkte in zehn weiteren Folgen mit. „Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen“, erklärte Reinsperger, die die Zusammenarbeit mit Kollegen und Beteiligten lobte.

WDR-Redakteur Frank Tönsmann würdigte die Schauspielerin und erklärte nach WDR-Informationen: „Stefanie Reinsperger hat unser Dortmunder ‚Tatort‘-Team nicht nur bereichert, sie hat es auf das nächste Level gebracht.“ Mit ihrem Engagement habe sie alle Beteiligten inspiriert und herausgefordert. Er betonte die Dankbarkeit für elf gemeinsame Folgen und wünschte ihr alles Gute.

Wandel im Ensemble

Der Dortmunder „Tatort“ blickt auf zahlreiche Veränderungen zurück: Figuren wie Martina Bönisch, Nora Dalay und Jan Pawlak verließen das Team. Daniel Kossik, der ursprünglich von Stefan Konarske gespielt wurde, kehrte jedoch 2025 in einer Nebenrolle zurück. Auch die Rolle der Rosa Herzog hinterlässt spannende Möglichkeiten für künftige Änderungen im Team.

Die horizontale Erzählweise prägt den Dortmunder „Tatort“ und ermöglicht es, Geschichten über mehrere Episoden hinweg zu erzählen. Mit Reinspergers Abschied endet eine Ära, und die Zuschauer dürfen gespannt auf die Weiterentwicklung des „Tatort“-Teams blicken. Der 27. Fall zeigt, wie die Schauspielerin in „Schmerz“ (AT) Abschied nimmt.

