„Tatort“-Zuschauer haben böse Vorahnung – „Zeit von Totalausfällen“

Mit dem „Tatort“ am Sonntagabend lassen viele Menschen eine stressige Woche ausklingen. Die ARD-Serie begeistert Fernsehzuschauer bereits seit 1970 und hat einen gewissen Kultstatus erreicht.

Die Zuschauer der ARD fiebern den neusten Folgen des „Tatorts“ geradezu entgegen. Die Folge von Sonntag (5. November) spielt in Dresden, Kommissare Karin Gorniak (gespielt von Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (gespielt von Cornelia Gröschel) ermitteln. Doch bereits vor der Ausstrahlung der wöchentlichen Episode ahnen die Fernsehzuschauer Böses.

„Tatort“-Fans zeigen sich skeptisch

In der aktuellen Folge des „Tatorts“ befindet sich Kommissarin Leonie Winkler in einer heiklen Situation. Ihre alte Schulfreundin Sarah wird mit einem Messer in der Hand neben der Leiche ihres toten Freundes aufgefunden. Als Winkler auf Grund der persönlichen Verbindung zu der Verdächtigen vom Fall abgezogen wird, ermittelt die Kommissarin selbstständig weiter. Doch was die Ermittlungen später aufdecken werden, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

Auf den Plattformen der sozialen Medien gehen die Fernsehzuschauer oft hart mit der Serie ins Gericht. Ein Post über die aktuelle Folge der ARD-Serie bringt abermals bereits vor der Ausstrahlung kritische Stimmen hervor. Die Fans der Sendung scheinen mit den vergangenen Folgen nicht sonderlich zufrieden gewesen zu sein und ahnen nun auch für die bevorstehende Episode Schlimmes. Einige der Kommentare lauten wie folgt:

„Ich werde keinen Tatort schauen. Meine Geduld ist am Ende, um darauf zu warten wann es mal wieder Gute gibt. Die gute alte Tatort Zeit ist vorbei.“

„Hoffe, heute nicht so ein Schrott wie die letzten Tatorte.“

„Nach einer langen Zeit von Totalausfällen hoffentlich endlich mal wieder ein guter Tatort!“

„Tatort ist nicht mehr das was er mal war. Erspare ich mir!“

„Alles ist mittlerweile im Osten? Wo sind die Westserien? Der Westen ist langsam unterrepräsentiert…“

Mehr News zum Thema findest du hier:

Ob die aktuelle Episode des „Tatorts“ bei den Zuschauern besser ankommen wird, bleibt abzuwarten. Trotz der heftigen Kritik an den letzten Folgen, scheinen viele der ARD-Zuschauer auch dieses Mal einzuschalten und die Hoffnung noch nicht aufgeben zu wollen.