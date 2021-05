„Tatort“: ARD macht es nun offiziell – Fans müssen sich DARAUF einstellen

Die ARD hat eine wichtige Nachricht für alle eingefleischten „Tatort“-Fans. Die Zuschauer können sich freuen, denn die Krimireihe wird nach der Sommerpause eher zurückkehren als gedacht.

Die ARD gab zum „Tatort“-Programmhinweis ausführliche Details bekannt.

„Tatort“: ARD lässt Programm-Bombe platzen

Im vergangenen Jahr dauerte die Sommerpause insgesamt 13 Wochen – vom 7. Juni bis zum 6. September. Das soll in diesem Jahr nun anders werden.

-------------------------

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

„Tatort“: Sommerpause kürzer als gedacht

Fans vom „Tatort“ müssen laut der ARD-Programmdirektion 2021 nur zwölf Wochen ohne die Serie auskommen. Die Pause ist aller Voraussicht nach vom 6. Juni bis zum 29. August eingeplant.

+++ „Bauer sucht Frau“: RTL verkündet DAS nach 8 Jahren! Inka Bause findet deutliche Worte +++

Das heißt: Der „Tatort“ wird vor der groß angekündigten Sommerpause mit noch zwei neuen Fällen an den Start gehen. Am Pfingstmontag ermitteln in „Neugeboren“ die Kommissare aus Bremen, am 6. Juni geht es in „Die dritte Haut“ nach Berlin.

Tatort aus Berlin: "Die dritte Haut". Foto: rbb/Gordon Mühle

+++ Die Geissens: Offiziell! RTL2 trifft wichtige Entscheidung – nun ist es raus! +++

Zwischen den „Tatort“-Terminen findet laut ARD noch das 50-jährige Jubiläum von „Polizeiruf 110“ statt – mit umfangreichem Rahmenprogramm.

----------------------------------------

Mehr zum Tatort:

„Tatort: Wo ist Mike“ (ARD): Zuschauer sehen Krimi – doch dann fällt ihnen DAS auf

„Tatort“-Star Axel Prahl im Interview: „Die Bombe tickte im Hinterkopf“

„Tatort“ Münster: WDR schneidet IHN plötzlich aus Folge – „Wo fängt Zensur an?“

----------------------------------------

Und wem zwei neue „Tatort“-Krimifälle vor Beginn der Pause nicht genug sind, der kann sich obendrein freuen: Diesen Sonntag gibt es in der ARD noch einmal eine „Tatort“-Wiederholung aus Dresden. Dann ermitteln Sieland (Alwara Höfels) und Gorniak (Karin Hanczewski) in „Wer jetzt allein ist“. (jhe)