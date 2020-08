„Tatort“ (ARD): Sender zeigt Wunsch-Tatort – DIESES Detail wurde schon einmal zum Spott

Der „Tatort“ befindet sich zwar noch immer in der Sommerpause, doch die ARD zeigt wie gewohnt eine Folge des Lieblingskrimis am Sonntag um 20.15 Uhr.

Auch in dieser Woche haben die Zuschauer wieder für ihren Wunsch-„Tatort“ abgestimmt – doch ihre Wahl überrascht, denn ein Detail des Films sorgte bei seiner Erstausstrahlung für mächtig viel Spott.

„Tatort“: ARD zeigt Krimi – doch ein Detail erstaunt die Zuschauer

Der Wunschfilm am Sonntag: „Borowski und das Meer“ aus dem Jahr 2014. Erinnerst du dich? Borowski und Brandt suchen den Mörder des Juristen Sven Adam, der sich anscheinend etwas zu leidenschaftlich für Tiefseeschürfrechte der Firma Marex einsetzt.

Doch es war nicht der Fall an sich, der den Spott der TV-Zuschauer auf sich zog. Sondern die Ehefrau des Juristen. Oder vielmehr das, was die Frau des Erschossenen in der Hand hält, als sie von der Ermordung ihres Gatten hört.

„Tatort“ in der ARD: Brandt und Borowski sollen den Fall in Kiel aufklären. Foto: imago images

Aus diesem Grund erntet der „Tatort“ Spott

Es handelt sich um ein Käsebrot.

Foto: imago images

Beherzt beißt sie hinein, als ihr die schlechten Nachrichten überbracht werden. Ein ungünstiger Zeitpunkt? Das fanden zur Erstausstrahlung im Jahr 2014 zumindest viele Zuschauer. Bei Twitter darüber spotteten sie über die kuriose Szene:

„Merke: Troststullen helfen auch beim Tod des eigenen Ehemannes. Sie bleibt nach dem Käsebrot erstaunlich entspannt...“

„Statt Sprotte gibt es Käsestulle, wie unrealistisch in Kiel“

„Käsebrot ist ein gutes Brot. Auch, wenn man so lange verheiratet ist.“

„Der ist abgeschmiert. Drum schmiert sie sich ein Brot. In Gedenken.“

Spott hin oder her: Trotz der Verwirrung um das Käsebrot sahen damals fast zehn Millionen Zuschauern den Krimi. Ob seine Wiederholung rund sechs Jahre später noch einmal genauso viele Zuschauer an die Fernsehbildschirme fesseln wird? (vh)