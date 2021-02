„Tatort“: ARD präsentiert neuen Fall „Schoggiläbe“ – das bedeutet der Titel

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Sonntag ist traditionell in der ARD der „Tatort“-Tag. An diesem Sonntag zeigt „Das Erste“ den neuen Fall aus Zürich. Und besonders der Titel könnte dem Zuschauer spanisch vorkommen.

Beziehungsweise eher Schwizerdütsch. Doch was steckt hinter dem neuen „Tatort“ mit dem Namen „Schoggiläbe“?

„Tatort“-Kommissarin Tessa Ott. Foto: ARD Degeto/SRF/Sava Hlavacek

„Tatort“ aus Zürich: Mord in bester Lage

Inhaltlich geht es um den Mord am reichen Unternehmer Hans-Konrad Chevalier. Die Ermittlerinnen Isabelle Grandjean (gespielt von Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (gespielt von Carol Schuler) vermuten rasch eine Beziehungstat. So hatte Chevalier einige Geheimnisse. Er war depressiv, suizidgefährdet und auch seine Homosexualität wurde von der noblen Familie nie akzeptiert.

----------------------------------------

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

----------------------------------------

Doch wer hatte ein Interesse daran, den Unternehmer zu töten? „Schoggiläbe“ ist ein „Tatort“ für die Zuschauer, die Freude daran haben, mutmaßlich privilegierten Menschen beim Scheitern zuzuschauen. So lässt sich auch der Titel verstehen.

„Tatort“ aus Zürich: Was bedeutet „Schoggiläbe“?

Die Kommissarinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean. Foto: ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler

So bedeutet das Schwizerdütsche Wort „Schoggiläbe“ im Hochdeutschen so viel wie das „Leben auf der Sonnenseite“. Nur, dass es mit der Sonnenseite im neuen Zürich-„Tatort“ nicht so weit her ist. So kracht es nicht nur in der Familie des Toten.

------------------

----------------------------------------

Auch zwischen den Ermittlerinnen stimmt die Chemie nicht. Wie der Fall ausgeht und ob zwischen Isabelle Grandjean und Tessa Ott doch noch Vertrauen entstehen kann, erfährst du am Sonntagabend um 20.15 Uhr in der ARD oder in der ARD-Mediathek.

Wie geht es nach dem „Tatort“ weiter? Das fragt sich auch Ex-Film-Kommissarin Aylin Tezel. Sie ist unsicher.