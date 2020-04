Die ARD zeigt an Ostersonntag einen Tatort aus Münster.

„Tatort“: Fans wütend – ARD zeigt an Ostern ausgerechnet DAS

Sonntag ist „Tatort“-Tag. Das gilt natürlich auch an Ostern. Doch trotzdem gibt es richtig Ärger auf der offiziellen „Tatort“-Facebook-Seite. Was ist nur los?

Zeigt die ARD am Ostersonntag doch eines ihrer beliebtesten „Tatort“-Teams. Die Münsteraner um Jan Josef Liefers und Axel Prahl sollen den Mord an der Journalistin Claudia Schäffer aufklären, die auf dem Parkplatz eines Großmarktes tot aufgefunden wurde.

Tatort: Fans wütend

Ihr wichtigstes Indiz: Schäffer hatte ein Konzertticket in der Tasche. Roman König ist in der Stadt. Aber halt, da dämmert doch was. Richtig. Schlagerstar Roman König wird von Roland Kaiser gespielt. Na, verstanden?

Genau, der Tatort mit dem illustren Namen „Summ summ“ ist eine Wiederholung. Gezeigt wurde der Film erstmals im Jahr 2013. Ein Fakt, der viele Facebook-Fans ordentlich auf die Palme brachte.

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilmreihe

Der erste „Tatort“ wurde 1970 ausgestrahlt

Seitdem erschienen bereits weit über 1.000 Filme

Im Jahr zeigt die ARD etwa 35 neue „Tatort“-Filme

Der erste „Tatort“ hieß „Taxi nach Leipzig“

Er wurde von Peter Schulze-Rohr inszeniert

Der „Tatort“ 'Krokodilwächter' darf nicht mehr gezeigt werden. Er verstieß gegen das Jugendschutzrecht. Im Film wurden Brutale, sexistische und menschenverachtende Szenen dargestellt

Tatort: „So ne WELLE für ne WIEDERHOLUNG!“

Langweilig, schon wieder Summ Summ. Wie oft schon gesehen, weiß ich gar nich. Danke für das super Programm in dieser schwierigen Zeit.

So ne WELLE für ne WIEDERHOLUNG! Wenn ich Wiederholungen sehen will, sehe ich in die Mediathek.

Schade, hätte mir mal einen neuen gewünscht, warte die ganze Zeit schon.

Die Folge gefällt mir nicht so gut.

Warum tut ihr uns das an? In einer Zeit, in der die Menschen zu Hause bleiben müssen, eine Wiederholung zu senden? Das Team mag ich sehr, aber so mit der Zwangsabgabe umzugehen, ist eine Frechheit.

Was die meisten Facebook-Nörgler vergessen haben. Traditionell zeigt die ARD am Ostersonntag eine Wiederholung, während am Ostermontag ein neuer „Tatort“ kommt. Dann folgt nämlich der erste Fall der neuen Ermittler aus Saarbrücken.