Tatort: Drastische Maßnahme – die ARD wird...

Für viele ist der Tatort mittlerweile zu einem Ritual geworden. Millionen von Menschen schauen sich am Sonntagabend die Kriminalfälle der Kommissare an. Und auch nach vielen ausgestrahlten Episoden erreicht der Tatort immer wieder Spitzenquoten. Doch wie sieht das in Zeiten von Corona aus? Mörder und Diebe haben im Moment ja nicht viel zu tun. Welche Auswirken hat das Virus auf die Kultserie?

Zuerst die schlechte Nachricht: Die ARD wird derzeit dazu gezwungen, die Produktion aller Serien und damit auch des Tatort auf Eis zu legen! In Zeiten von Corona ist es für die Filmstudios schlichtweg unmöglich, aufwendige Produktionen auf die Beine zu stellen. Nico Hofmann ist Chef der UFA und Produzent. Auch die UFA ist an der Produktion des Tatort beteiligt. Er beschreibt die aktuelle Lage in einem Podcast des SWRs so: „Es ist für alle Betroffenen eine riesige finanzielle Durststrecke. Nicht nur für die Schauspieler, sondern für alle Teams."

Tatort: Keine einheitlichen Regelungen für Dreharbeiten

Wann genau Produktionen wieder aufgenommen werden können, ist noch unklar. Besonders ärgerlich für die Filmbranche ist die Tatsache, dass jedes Bundesland andere Auflagen für Dreharbeiten hat. Vor allem in Sachsen und Bayern sollen diese sehr streng sein. Nico Hofmann hofft daher, dass es bald zu einer einheitlichen Regelung kommen wird und die Produktionsteams die Dreharbeiten wieder aufnehmen können. Denn im Moment gehen die Verluste der Filmemacher in den Millionenbereich!

Corona-Maßnahmen am Set nur schwer umzusetzen

Tatort: Florence kasumba und Maria Furtwängler im „Tatort - National feminin“. Foto: NDR/Frizzi Kurkhaus

Auch Ulrich Hermann, Leiter der SWR-Tatort Redaktion, erklärt in dem Podcast, was den Dreh eines Tatorts zur Zeit so schwierig macht. „Allgemein haben Sie die Arbeit hinter der Kamera und die Arbeit vor der Kamera", erzählt er. Hinter der Kamera sei es für die Produktionsteams kein allzu großes Hindernis Hygienemaßnahmen entsprechend umzusetzen. Doch vor der Kamera gestalte sich das Ganze schon anders.

Hier ist es nämlich sehr schwer Aspekte, wie Social Distancing umzusetzen. Die Schauspieler können schließlich ja nicht einfach anfangen Mindestabstand zu den Tätern zu halten! Auch die Erzählformen des Tatorts gestalten immer schwieriger werden. Ein Mörder, der nur noch anonym zur Tat schreitet oder Beamte, die aus dem Home Office arbeiten, sind nämlich alles andere als realistische Krimiszenarien.

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilmreihe

Der erste „Tatort“ wurde 1970 ausgestrahlt

Seitdem erschienen bereits weit über 1.000 Filme

Im Jahr zeigt die ARD etwa 35 neue „Tatort“-Filme

Der erste „Tatort“ hieß „Taxi nach Leipzig“

Er wurde von Peter Schulze-Rohr inszeniert

Der „Tatort“ 'Krokodilwächter' darf nicht mehr gezeigt werden. Er verstieß gegen das Jugendschutzrecht. Im Film wurden Brutale, sexistische und menschenverachtende Szenen dargestellt

Noch genügend Filmmaterial vorhanden

Hermann ist jedoch zuversichtlich, dass sich die angespannte Situation bald wieder ändern wird. "Wir persönlich vom SWR planen die Tatorte ab Ende Juni weiter fortzusetzen", erzählt er in dem Podcast. Die Dreharbeiten zu zwei Tatorten, die Mitten in der Produktion abgebrochen werden mussten, sollen dann auch wieder aufgenommen werden.

Drei Tatorte habe der SWR im Moment noch in der Pipe-Line. Die sollen auch gesendet werden. Und generell habe der Sender kein Stau beim Senden neuer Episoden. Nach wie vor sei genug Tatort-Material vorhanden. Eine gute Nachricht für alle Tatort-Zuschauer also!

Eventuell wäre bald sogar ein Tatort möglich, der das Thema Corona behandelt, heißt es weiter in dem Podcast. Da es allerdings etwa eineinhalb Jahre dauert, bis ein Tatort von der ersten Idee bis zum endgültigen Film fertig produziert ist, müssen sich Fans von Pandemie-Filmen daher noch ein wenig gedulden.

Um ein ganz anderes Thema geht es daher am Sonntagabend. Im „Tatort - National feminin“ mit den Schauspielerinnen Maria Furtwängler und Florence Kasumba muss das Team aus Göttingen in der rechtsradikalen Szene ermitteln. (kf)