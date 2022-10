„Tatort“-Star Christine Urspruch über Boernes böse Witze – „Warum soll man das beschönigen?“

Seit 20 Jahren gehört sie zum „Tatort“ Münster wie der Dom zur westfälischen Fahrradstadt: Christine Urspruch. Seit 2002 spielt die geborene Remscheiderin die Rechtsmedizinerin Alberich an der Seite von Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers).

20 Jahre, in denen die „Tatort“-Schauspielerin schon den ein oder anderen derben Spruch von ihrem ARD-Kollegen hat einstecken müssen. Häufig auf Kosten ihrer Kleinwüchsigkeit. Was Außenstehende als diskriminierend empfinden könnten, sieht Urspruch dagegen ganz locker, wie sie in der ARD-Doku „Das Tatort-Geheimnis“ erklärt.

„Tatort“-Star Christine Urspruch über Boernes böse Witze

„Für mich war das einfach ein Ausdruck, mit etwas umzugehen, was sehr ungewöhnlich ist. Auch im deutschen Fernsehen. Man bringt damit etwas zum Ausdruck, wie es mir eigentlich in meinem Leben auch ergeht. Also privat. Und warum soll man das beschönigen?“, so die Schauspielerin.

So ist auch klar, dass Jan Josef Liefers diese Aussagen im echten Leben niemals ernsthaft sagen dürfte. Das Verhältnis der beiden im „Tatort“ aber dadurch auch geprägt wird – jedoch immer nur bis zu einem bestimmten Punkt.

„Meine einzige Instanz dabei ist die Christine selbst. Und sie hat eigentlich immer gesagt, sie empfindet diese Schonung, also, dass man eben ausgenommen wird aus einer bestimmten Art von blöden, unangebrachten Witzen, eher als diskriminierend. Wenn jemand groß ist, so 1,90 Meter, dann sagste: ‚Hallo, wie ist denn die Luft da oben?‘ Das geht die ganze Zeit so. Und andere werden dauernd verschonend, weil irgendwas an ihnen ist, an dem man nicht rühren will“, so Liefers.

Und außerdem, erklärt Urspruch weiter, empfindet sie die Sprüche ihres Kollegen als sehr lustig. „Es gibt einfach viele Sätze, viele Witze, wo ich einfach auch lachen muss, wenn ich das privat lese im Drehbuch.“ Die Doku „Das Tatort-Geheimnis“ zeigt die ARD am 29. Oktober um 21.45 Uhr im WDR.