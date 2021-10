„Tatort“-Star Jan Josef Liefers kann es nicht glauben: „Kann mich mal jemand kneifen?“

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Es ist noch nicht lange her, da sorgte „Tatort“-Star Jan Josef Liefers für einen Skandal. Mit der Protestaktion „Alles dichtmachen“ wollten der Schauspieler und viele seiner Kollegen darauf aufmerksam machen, dass ihr Beruf in der öffentlichen Corona-Diskussion zu kurz komme.

Doch die Aktion von „Tatort“-Star Jan Josef Liefers ging ordentlich daneben. Politiker und Stars stellten sich gegen die „Alles dichtmachen“-Aktion. Ironie gegenüber einer tödlichen Krankheit? Unpassend, fanden viele.

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers wartet auf den 'Freedom Day'

ZDF-Satiriker Jan Böhmermann stellte sich damals gegen Liefers und seine Kollegen und „Tatort“-Schauspielerin Meret Becker distanzierte sich gar von ihrem eigenen Video. „Diese Aktion ist nach hinten losgegangen“, gestand Becker bei Instagram.

-------------------

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Die erfolgreichsten Tatorte stammen traditionell aus Köln und Münster

Derzeit ist der Tatort in der Sommerpause

In der Mediathek sind Wiederholungen abrufbar

------------------------

Gegessen scheint das Thema Corona und die Folgen für seinen Berufsstand für Jan Josef Liefers dagegen nicht. Er veröffentlichte in der Nacht zu Dienstag einen Screenshot aus dem „Spiegel“ mit der Zeile „Heute ist Freedom Day“. Ein Tag, der bereits in Großbritannien gefeiert wurde. Ein Tag, an dem die Politik die Coronamaßnahmen einstellte.

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers: „Kann mich mal jemand kneifen?“

„Kann mich mal jemand kneifen?“, schreibt Jan Josef Liefers dazu. Seine Fans jedenfalls sind völlig aus dem Häuschen ob der Idee. „Das wäre zur Abwechslung mal eine intelligente Lösung! Danke Herr Liefers für diesen Beitrag. Man kommt sich ja schon als gesunder Mensch so schlecht vor langsam.“ Ein anderer jedoch schaut nicht so positiv in die Zukunft: „Schön wär's… der Horror hat noch lange kein Ende.“

-----------

Mehr „Tatort“-Themen:

„Tatort“: Jan Josef Liefers präsentiert irren Clip vom Set – „Wozu so ein bisschen Restalkohol doch gut ist“

„Tatort“-Hammer: Dietmar Bär bringt diese Idee ins Spiel – Zuschauer sind gespalten

„Tatort“-Star Sibel Kekilli spricht über erschreckendes Erlebnis im Café – „Unterirdisch und widerlich“

------------------

Vergangenen Sonntag strich die ARD den „Tatort“ aus dem Programm. DAS war der Grund.

Nanu, wer ist denn das? Ein neues Gesicht im Berliner „Tatort“? Wir klären auf >>>