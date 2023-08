„Tatort“-Schauspielerin in RTL-Show: Zuschauer dürfen ihr nicht trauen

Sei 20 Jahren schon spielt ChrisTine Urspruch die Rechtsmedizinerin Silke Haller (oder auch Alberich) im Münster-„Tatort“. Ab September ist die 52-Jährige zusätzlich noch in der ZDF-Reihe „Einspruch, Schatz“ zu sehen, wo sie in die Rolle der Anwältin Eva Schatz schlüpfen wird.

Doch damit nicht genug, nun dürfen sich die Fans der „Tatort“-Schauspielerin auch noch auf eine „Reality-Krimi-Show“ mit ChrisTine Urspruch freuen. Das gab der Sender RTL am Montagmorgen bekannt. Demnach wird Urspruch Teil der neuen Show „Die Verräter – vertraue niemandem“ sein.

„Tatort“-Star ChrisTine Urspruch jetzt auch bei RTL

Gedreht wird die Sendung in einem Schloss. Neben ChrisTine Urspruch sind noch 15 weitere Stars am Start. Darunter unter anderem GZSZ-Legende Susan Sideropoulos, Schauspieler Florian Fitz, „James Bond“-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens sowie Rapper Jalil.

Das Ziel ist klar: Sie wollen einen Silberschatz finden. Das Problem: Es gibt Verräter in der Gruppe, die für den Schatz morden und ein falsches Spiel aus Lug und Trug spielen. Es ist also niemandem zu trauen, auch ChrisTine Urspruch nicht, die in ihrer Paraderolle als Silke Haller im „Tatort“ ja stets extrem vertrauenswürdig war.

Darum geht’s in der RTL-Show

Doch wie ist die Show aufgebaut? RTL klärt auf: „Bei ‚Die Verräter – vertraue niemandem!‘ sind drei der insgesamt 16 Spieler Verräter. Verräter, die ein Netz aus Lügen spinnen und heimlich Nacht für Nacht morden. Es gilt, die Verräter zu entlarven, bevor sie die Loyalen eliminieren. Wer clever spielt, schafft es bis ins Finale und hat die Chance auf einen Silberschatz in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Sind jedoch noch Verräter im Spiel, schnappen sie sich den Gewinn.“

Moderiert wird die Show von „Dschungelcamp“-Legende Sonja Zietlow. Los geht es am 20. September 2023 um 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL Plus startet die Reihe mit einer Doppelfolge am 13. September 2023. Danach erscheint stets wöchentlich eine neue Folge.