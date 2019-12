Tatort aus München: Dieses irre Detail wirst du sicher NICHT bemerken

Dieser Tatort überschreitet Grenzen. Und die nicht nur erzählerischer Natur. Die Münchner Hauptkommissare Batic und Leitmayr ermitteln nämlich nicht, wie üblich, nur in der bayrischen Landeshauptstadt. Die Tatort-Ermittler müssen auch nach Afrika.

Tatort: Worum geht's?

Ein Entwicklungsexperte wird mit einem längst vergessenen Gift ermordet. Hinweise auf Täter oder Motiv? Fehlanzeige. Pikant: Das Opfer hatte kurz vor seinem Tod den eigenen angekündigt.

In der Wohnung des Mannes finden sich Spuren einer Durchsuchung – und eine junge Frau aus Kenia war offenbar in seinen letzten Minuten bei ihm. Doch als der Wagen der beiden verunfallte, ließ sie ihn allein zurück und verschwand.

Die Hauptkommissare Batic und Leitmayr stoßen auf Spuren, die zu einem global operierenden Schmugglerkartell in Ostafrika führen, das ältere Menschen deutscher Herkunft als Geld- und Drogenkuriere einsetzt. Plötzlich wird einer der Rentner mit einem Geldkoffer in Kenia verhaftet. Und Batic und Leitmayrs Ermittlungen führen plötzlich in Nairobis härtestes Gefängnis.

Tatort: Wetten, dass dir dieses Detail nicht auffällt...

Doch ermitteln die Tatort-Kommissare wirklich in Afrika? Nein, wie Produzentin Annie Brunner verrät: „Die Geschichte des Münchner Tatort 'One Way Ticket' spielt in großen Teilen in Kenia. Dies war aufgrund des Budgets sowie der Sicherheitslage vor Ort eine besondere Herausforderung. Wir wollten Afrika unbedingt glaubwürdig und nicht nur in Innenräumen erzählen. Wir konnten aber nicht mit dem ganzen Team reisen und entschieden daher, mit einem kleinen Team nach Nairobi zu fliegen, um sämtliche Außenaufnahmen der Stadt zu drehen, aber auch intensiv in Gefängnissen und Krankenhäusern zu recherchieren. Das über die Grenzen Nairobis hinaus bekannte Gefängnis 'Kamiti Prison', die Krankenstation dort sowie die Drogenbehörde bauten wir im Anschluss in der alten Papierfabrik in Dachau nach.“

Und auch die Strandszenen, die im Tatort „One Way Ticket“ zu sehen sein werden, wurden nicht in Afrika gedreht. Zu gefährlich, so die Produzentin. „Nach Abschluss der Dreharbeiten in München nahmen wir – erneut mit kleinem Team – Strandszenen mit einer Darstellerin auf Mauritius auf, da dies organisatorisch und sicherheitstechnisch einfacher war als in Kenia. Mit diesen drei Drehorten ist es gelungen, sowohl die harten afrikanischen Gefängnissequenzen, als auch die Traumsequenzen, die den emotionalen Faden der Geschichte triggern, authentisch herzustellen.“