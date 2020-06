„Tatort“: ARD zeigt neuen Fall aus München – Zuschauer erwartet „Albtraum, der…“

Sie sind eines der dienstältesten „Tatort“-Ermittlerpaare überhaupt. Franz Leitmayr (gespielt von Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (gespielt von Miroslav Nemec). Am ersten Januar 1991 durften die beiden Kommissare das erste Mal ermitteln. Über 80 weitere Fälle sollten folgen.

Und auch der neueste „Tatort“ hat es in sich. „Lass den Mond am Himmel stehen“ heißt der Fall, der Leitmayr und Batic in die Abgründe der Münchner High Society führen wird. Die reichen Familien Kovacic und Schellenberg sind gut befreundet, doch dann widerfährt ihnen ein Unglück, dass die Welt der Familie Kovacic in den Grundfesten erschüttern wird.

„Tatort“: Mord in Münchens besten Kreisen

Ihr Sohn Emil kommt abends nicht mehr nach Hause. Am nächsten Tag wird er gefunden. Tot. Die letzte Spur: Ein Handysignal. Zuletzt geortet auf einem Parkplatz, der als Sex-Treffpunkt bekannt und verschrien ist.

Es ist ein „Tatort“, der verstört. Nicht nur wegen der Geschichte an sich. Auch die Bilder, dunkel, düster, still gefilmt.

„Tatort“: Regisseur verrät – „Die Frage nach der Schuld beginnt nicht erst mit der Tat“

Regisseur Christopher Schier erklärt seinen Film so: „Die Frage nach der Schuld beginnt nicht erst mit der Tat, sondern schon viel früher. Ein Kind verschwindet und wird wenig später tot aufgefunden. Ein Albtraum, der das Leben der betroffenen Personen nachhaltig prägen und zerstören wird.“

Batic und Leitmayr mit Kalli Hammermann. Foto: BR/Heike Ulrich

Weiter beschreibt Schier: „Um die unfassbare Situation zwischen den beiden Familien für die Zuschauer so gut wie möglich erlebbar zu machen, habe ich großes Augenmerk auf ein ausgewogenes Wechselspiel von musikalischen Flächen und beklemmender Stille gelegt. Wichtig war mir auch, immer wieder Raum für feinen Humor zu schaffen, ohne den Grundtenor der Geschichte zu verraten.“

Der „Tatort“ aus München läuft an diesen Tagen

Der „Tatort“ „Lass den Mond am Himmel stehen“ kommt am Sonntagabend um 20.15 Uhr in der ARD. Wiederholungen folgen am 7. Juni um 21.45 Uhr bei One, ebenfalls am 7. Juni um 23.45 Uhr auf One und am Dienstag, den 9. Juni, um 0.20 Uhr in der ARD.

