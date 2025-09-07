„Tatort“-Zuschauer auf 180 – „Es reicht“

Am Sonntagabend (7. September) steht zur Primetime wieder ein echtes Highlight für Krimifans an: Wie gewohnt zeigt ARD eine „Tatort“-Ausgabe. Dieses Mal geht das Münchner Kommissar-Duo Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) in der Wiederholungsfolge „Flash“ auf Täterjagd.

Doch was erwartet die Zuschauer? Und wie fallen die Reaktionen in den Sozialen Netzwerken aus?

„Tatort“: „Flash“ überzeugt durch eine ganz eigene Handlung

Erst einmal können die Krimianhänger nun aufatmen! Es ist die letzte Wiederholungsausgabe in diesem Sommer. Ab dem 14. September erwartet die Zuschauer die neue „Tatort“-Staffel.

Doch die Zuschauer, die die aktuelle Episode bei ihrer Erstausstrahlung am 19. Juni 2022 verpassten, erwartet ein echter Psychothriller. Ein gefährlicher Mann ist wieder auf freiem Fuß: Alois Meininger (Martin Leutgeb) wurde vor über 30 Jahren verurteilt. Direkt nach seiner Entlassung begeht er erneut einen Mord und verschwindet spurlos.

Ohne heiße Spur ruhen die Hoffnungen der Ermittler auf Dr. Norbert Prinz (Peter Franke). Er war Meiningers damaliger Therapeut. Das Problem? Inzwischen ist er dement. Gemeinsam mit Neuropsychologe Professor Vonderheiden (André Jung) rekonstruieren die Ermittler Prinz’ alte Praxis in einem aufwendigen Projekt. Das Ziel? Durch gezielte Reize, mit der Reminiszenztherapie, sollen die Erinnerungen von Prinz geweckt werden.

Was brennt den Anhängern unter den Nägeln?

Ob das gelingt und, ob Batic und Leitmayr den gefüchteten Alois Meininger aufspüren können, zeigt sich in der aktuellen Münchner „Tatort“-Ausgabe. Beim Blick auf die User-Kommentare unter einem aktuellen Facebook-Beitrag fällt auf: Die Reaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Während einige der Wiederholungsfolge entgegenfiebern, monieren andere die aktuellen Wiederholungen und sehnen dem Ende der Sommerpause herbei. Andere Fans rechnen mit dem Ermittlerteam ab.

Die Reaktionen fallen bunt gemischt aus

Hier ein kleiner Auszug der verschiendenen User-Kommentare:

„Die Zwei sind durch. Leider. Sie waren immer super, aber jetzt nicht mehr.“

„Bei der echten Kripo sind keine so alten Männer!“

„Es wird auf jeden Fall geschaut.“

„Nein sorry, die gehören in die Ablage!“

„Nicht schon wieder eine Wiederholung. Es reicht.“

„Juhu! Ich freue mich riesig auf die beiden!“

„Immer noch Sommerpause? Wie lange denn noch?“

„Das ist ein Altersheim-Ausflug und es sind keine aktiven Kommissare!“

Der Münchner „Tatort“ wird am Sonntagabend (7. September) mit der Folge „Flash“ ausgestrahlt. Er ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.