„Tatort“: Miroslav Nemec mit flammendem Appell an die ARD – „Erwähne es immer wieder“

Miroslav Nemec gilt als DAS Urgestein der „Tatort“-Geschichte. Seit 1991 ermittelt er für den Münchner „Tatort“ (ARD). Immer an seiner Seite: Partner Udo Wachtveitl. Gemeinsam bilden sie das erfahrenste Ermittler-Team der beliebten Krimi-Reihe, spielen die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr. Klar also, dass die beiden auch für die Jubiläumsfolge „In der Familie“ vor der Kamera standen.

Allerdings müssen die Münchner den brisanten Fall, der im Mafia-Milieu spielt, nicht alleine lösen. Sie bekommen prominente Unterstützung - von den Ermittlern aus Dortmund.

Miroslav Nemec verrät unserer Redaktion in einem Interview, was es mit der BVB-Tasse auf sich hat, die in der Jubiläumsfolge des „Tatort“ gezeigt wird. Und spricht offen darüber, was das Coronavirus für einen TV-Dreh bedeutet. Ob er sich einen „Partnerwechsel“ vorstellen kann und Udo Wachtveitl austauschen würde? Auch darüber haben wir mit dem Schauspieler gesprochen.

Herr Nemec, seit 1991 ermitteln Sie für den Münchner „Tatort“ – haben schon Fälle zu künstlicher Intelligenz, dem Amoklauf am OEZ und der Pornobranche gelöst. In der Jubiläumsfolge ermitteln Sie zur italienischen Mafia. Gibt es ein Thema, zu dem Sie sehr gerne einen „Tatort“ drehen würden?

Da erwischen Sie mich jetzt. Ich sage immer, man müsste ein Thema zu Kroatien finden. Dass ich dort Urlaub mache, dort was passiert und der Kollege mich retten muss. Wirklich, ich würde gerne einmal etwas mit Bayern und Kroatien machen. Bayern ist ja sehr mit Kroatien verbunden. Das wäre ein persönliches Interesse von mir. Das genaue Thema müsste man dann natürlich noch finden.

Ist so ein Tatort denn bereits in Planung?

In Planung wohl noch nicht, ich erwähne es aber immer wieder. Bis es dann bei den Verantwortlichen einsickert.

Aktuell scheinen Dreharbeiten in Kroatien wegen des Coronavirus eher unrealistisch. Wie haben Sie Corona am Dreh wahrgenommen?

Die Auflagen beschränken natürlich das spielerische Moment. Am meisten Probleme bereiten die Masken, die decken beim Proben natürlich die Gesichter ab und verwehren uns damit, bei den Kollegen im Spiegel der Seele zu lesen. Abstand muss man natürlich auch halten. Wenn gedreht wird, darf man die Maske abnehmen. Aber dafür muss alles, was angefasst wurde, sofort wieder desinfiziert werden. Trotzdem stand für mich die Möglichkeit zu arbeiten und die Fertigstellung des Films im Vordergrund. Da nimmt man auch in Kauf, zweimal pro Woche getestet zu werden und morgens und abends das Fieberthermometer wie eine Pistole an die Stirn gehalten zu bekommen.

Sie stehen seit 1991 gemeinsam mit Udo Wachtveitl vor der Kamera. Was schätzen Sie an ihrem „Tatort“-Partner?

Seine Arbeitsweise ist sehr präzise, er hat einen ähnlichen Humor wie ich und wir haben im Laufe der Zeit einen guten gemeinsamen Rhythmus entwickelt. Und bei aller Anstrengung und Auseinandersetzung haben wir immer noch sehr viel Spaß an der Zusammenarbeit.

Und was nervt sie?

Manchmal ist er ein bisschen pedantisch. Allerdings nicht, wenn es um unser gemeinsames Wohnmobil geht. Da bin ich der Aufräumer, der Hausmann sozusagen. Eher pedantisch im Sinne von sprachlicher Pedanterie. Aber auch das haben wir schon fürs Spiel genutzt und in Szenen eingebaut.

Könnten Sie sich vorstellen, den Spielpartner zu wechseln und Udo Wachtveitl gegen Jörg Hartmann („Tatort“-Kommissar Peter Faber aus Dortmund) zu tauschen?

Nein, wissen Sie, für zwei Folgen finde ich das gut. Aber wie heißt es so schön „Never change a winning team“. Und das gilt ebenso für Anna (Anm. d. Redaktion: Anna Schudt) und Jörg.

Die „Tatort“-Teams aus Dortmund und München. Foto: WDR/BR/X Filme Creative Pool /Hagen Keller

--------------------------

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe

Ausgestrahlt wurde sie erstmals 1970 im westdeutschen Fernsehen

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

--------------------------

Sie haben einmal verraten, dass Sie gerne in Zürich ermitteln würden. Jetzt gab es eine Premiere mit dem Zürich-„Tatort“ – wurden Sie auch angefragt? Und viel wichtiger: Könnten Sie sich vorstellen, vom Münchner „Tatort“ nach Zürich zu wechseln?

Ich habe drei Jahre in Zürich an der Schauspielakademie studiert, habe dort auch Theater gespielt und ich mag Zürich wahnsinnig gerne. Aber um Ihre Frage zu beantworten: Nein, ich wurde nicht angefragt.

Für den Jubiläums-„Tatort“ „In der Familie“ waren Sie gemeinsam mit ihrem Partner in Dortmund. Hat ihnen denn auf den ersten Blick irgendwas besser gefallen als in München?

Wie die Menschen auf einen zugehen. Es ist ein sehr einnehmender Umgang. Die Mentalität des Ruhrpotts, die macht den Unterschied aus. Stahl, Kohle, Bier und Fußball.

--------------------------

--------------------------

Was hat es denn mit der BVB-Tasse, die im „Tatort“ zu sehen ist, auf sich? Wird sie noch öfter im Münchner „Tatort“ zu sehen sein?

Wer weiß... Dass wir die mit nach München nahmen, war eine Hommage an Dortmund und denn Fußball. Insofern war die Tasse ein Momentum der Annäherung zwischen München und Dortmund.

