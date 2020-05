Tatort (ARD): Bitter für Krimi-Fans – Mitarbeiter geben bekannt ...

Schlechte Nachrichten für alle Fans des „Tatort“ in der ARD!

Der Krimi gehört für viele zum Ritual am Sonntagabend. Doch wegen des Coronavirus könnte es sein, dass der „Tatort“ in der ARD schon bald in die Zwangspause muss, dem Sender gehen die Folgen aus. Das berichtet die „Bild“.

„Tatort“ (ARD): Bittere Neuigkeiten für Fans!

Zahlreiche geplante Drehs mussten demzufolge entweder abgebrochen oder komplett verschoben werden. Nun verrät „Tatort“-Star Axel Milberg, der in Kiel als Kommissar Klaus Borowski ermittelt: „Es wird Engpässe im Programm geben.“

Auch ein Sprecher der ARD erklärte dem Blatt, dass momentan nicht absehbar sei. „ob die Filme für alle Sonntagsplätze rechtzeitig fertiggestellt werden können.“

Zahlreiche Folgen des „Tatort“, die in diesem Jahr hätten ausgestrahlt werden sollen, müssen nun womöglich auf nächstes Jahr verschoben werden, so die „Bild“. Betroffen sind Krimis aus Frankfurt, Münster, Freiburg und Wien.

Sommerpause wird verlängert

Und: Auch die alljährliche Sommerpause wird in diesem Jahr wegen des Coronavirus ausgeweitet und vom 21. Juni um zwei Wochen bis zum 30. August verlängert. Während der Pause werden ausschließlich Wiederholungen des „Tatort“ in der ARD gezeigt.

Jedoch hat die ARD auch eine Überraschung für Krimi-Fans: Weil der „Tatort“ in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert, können die Zuschauer online abstimmen, welche Folgen an den elf Sonntagen in der Sommerpause wiederholt werden. Ab dem 14. Juni kannst auch du wählen, welche alten „Tatort“-Folgen du gerne noch einmal sehen willst. Hier geht es zur Abstimmung>>>

Noch können sich Fans des Kult-Krimis aber noch auf neue Filme freuen. Beim nächsten Fall ermitteln die Kommissare May Ballauf und Freddy Schenk nach einem Mord an einem Chefarzt in einer psychiatrischen Klinik in Köln. (cs)

Der „Tatort“ aus der Rheinmetropole läuft am Sonntag, 17. Mai, um 20.15 Uhr in der ARD.