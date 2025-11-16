Kaulitz-Brüder frustriert wegen „Tatort“ – ARD lässt das nicht auf sich sitzen

Der „Tatort“ gehört zu den erfolgreichsten Formaten der ARD. Doch das Format ist nicht nur bei der breiten Masse sehr beliebt. Wie es scheint, schalten auch einige Promis ein, um den Kommissaren bei der Arbeit zuzuschauen.

Dazu gehört auch „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz, wie in dem gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill deutlich wird. Doch anstatt von der Kult-Serie zu schwärmen, kommt plötzlich harsche Kritik auf.

Tom Kaulitz kritisiert „Tatort“-Mediathek

Wie es scheint, ist Tom Kaulitz ein großer Fan der ARD-Kultshow. Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ spricht er mit seinem Bruder über den „Tatort“ und hat dabei etwas zu meckern.

„Ich habe gestern wieder Tatort geguckt – also mir ein paar älteren Folgen reingezogen. Es ist in der Mediathek nicht gut organisiert“, so Tom Kaulitz. Anschließend schickt der Ehemann von Heidi Klum einen lieben Gruß an das ZDF, obwohl der Krimi ja offensichtlich bei der ARD zu Hause ist.

Diesen kleinen Fauxpas lässt der öffentlich-rechtliche Sender nicht unkommentiert und veröffentlicht einen Ausschnitt aus dem Podcast auf der eigenen Mediathek-Instagram-Seite. „Tom Kaulitz und Bill Kaulitz erzählen in ihrem Podcast, dass sie Tatort schauen wollen und an der Orga in der Mediathek scheitern. Wir helfen! Und übrigens: wir sind nicht das ZDF“, heißt es in dem Post.

Beim Blick in die Kommentare wird deutlich, dass zahlreiche Nutzer der Meinung des „Tokio Hotel“-Stars sind. „Tom hat ja so recht. Ganz schlimm“, kommentiert einer beispielsweise. Ein anderer schreibt: „Ja, er spricht mir aus der Seele! Ich schaue fast nur ARD und ZDF Mediathek, aber ich finde es teils echt unübersichtlich von wann die Filme sind.“