„Tatort“: ARD verkündet es – die Zuschauer-Reaktionen sind eindeutig

Der Sonntagabend ist für alle Krimi-Fans dick und fett rot angestrichen – denn dann flimmert ein neuer „Tatort“ über die Bildschirme! Auch am 19. Januar geht es wieder spektakulär zur Sache. Das Stuttgarter Team wird an diesem Sonntag ermitteln.

Und damit die Zuschauer auch wissen, was da an diesem Sonntag auf sie zukommt, hat die ARD die neuste „Tatort“-Folge via Social Media angekündigt. Die Reaktionen der Zuschauer könnten eigentlich kaum deutlicher ausfallen.

„Tatort“ verkündet das Ermittler-Team

Es gibt beliebte und weniger beliebte Ermittler-Teams unter den „Tatort“-Zuschauern. Und die Spürnasen aus Stuttgart zählen offenbar zu Ersterem, denn als die ARD den aktuellen Fall anteasert, häufen sich die positiven Stimmen auf Social Media.

„Zu allem entschlossene Geiselnehmer, ein Kommissar unter den Geiseln und der andere am Eingreifen gehindert – Thorsten Lannert und Sebastian Bootz müssen unter Zeitdruck und hoher emotionaler Belastung arbeiten“, heißt es in einem Facebook-Beitrag auf der „Tatort“-Facebook-Seite. „Verblendung“ läuft am 19. Januar ab 20.15 Uhr in der ARD. Und zahlreiche Zuschauer können es offenbar kaum erwarten.

Das passiert im „Tatort“

„Freue mich drauf. Super Team in Stuttgart. Der wird bestimmt mega“, betont ein Zuschauer in der Kommentarspalte. „Wird geguckt. Die Stuttgarter sind klasse, kann nur gut werden!“, ist eine weitere Frau überzeugt. „Dieses Team ist nie eine Enttäuschung“, findet eine weitere „Tatort“-Zuschauerin. Man darf gespannt sein, ob die Zuschauer tatsächlich auf ihre Kosten kommen werden.

Die Storyline klingt jedenfalls schon einmal vielversprechend: Während einer Stuttgarter Filmpremiere fallen plötzlich Schüsse, ein Security-Mitarbeiter stirbt. Ermittler Sebastian Bootz befindet sich ebenfalls unter den Gästen der Filmpremiere – und wird zusammen mit weiteren Gästen als Geisel genommen!

Wie der Fall ausgeht, kannst du Sonntagabend ab 20.15 Uhr in der ARD sehen oder du schaust dir den „Tatort“ in der Mediathek an.