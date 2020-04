Tatort (ARD): Rechte Feministin wird ermordet – doch alle reden nur über DIESE Szene: „Irgendwo ist Schluss“

Am Sonntagabend tauchte der Tatort „National feminin“ in der ARD tief in die rechte Szene ein. Die Kommissare hatten es mit Nationalismus, Feminismus und Rassismus zu tun. Doch die Zuschauer reden nur über eine Szene aus dem neuen Tatort.

Die junge Feministin Marie Jäger (Emilia Schüle) wird in einem Wald ermordet - der rechten Bloggerin wird die Kehle aufgeschlitzt. Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anais Schmitz (Florence Kasumba) nehmen die Ermittlungen im Göttinger Tatort (ARD) auf.

Tatort (ARD): Zuschauer reden nur über diese Szene

Die Ermittlungen führen die beiden Frauen auch in die Göttinger Universität, an der das Opfer studierte. Lindholm befragt einen Professor, dessen Kurs die Tote besuchte.

Charlotte Lindholm und Anais Schmitz ermitteln in Göttingen. Foto: NDR/Frizzi Kurkhaus

In seinem Büro, das die Zuschauer stark an das von Harry-Potter-Charakter Albert Dumbledore erinnert („Welcher Prof hat denn so ein Büro, es sei denn, er heißt Dumbledore“), können die Fans des Tatort nicht glauben, was sie sehen.

Zuschauer diskutieren wild

Denn der betagte Professor trinkt Instant-Kaffee - mit Zitrone. Bei Twitter sorgt das für wilde Diskussionen.

Kaffee mit Zitrone? Also nein, irgendwo ist Schluss.

Instantkaffee mit Zitrone. Ich befürchte eine zweite Leiche

Löskaffee. Mit Zitrone. Boah ey.

Der soll den Kaffee in Ruhe lassen - wieso macht der da Zitrone rein?

Tatort-Zuschauer klären auf

Selbst der offizielle Twitter-Account des Tatort lässt sich zu einer Umfrage hinreißen. „Kaffee mit viel Zitrone? Ernsthaft?“, heißt es dort.

Doch einige Tatort-Zuschauer haben die Antwort parat: „Espresso mit Zitrone ist das beste Mittel bei Katerkopfschmerzen.“ Und ein anderer schreibt: „Das beste Mittel gegen Kopfschmerzen! Eklig, aber hilft wirklich!“ Gut zu wissen! (cs)

Den Tatort aus Göttingen kannst du in der ARD-Mediathek nachschauen.