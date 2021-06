„Tatort“: ARD-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Das war's dann für mich“

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Dieser „Tatort“ aus Berlin sollte für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Und das lag nicht allein am Fall aus der Hauptstadt selbst.

Denn schon vor der Ausstrahlung gingen die „Tatort“-Fans auf die Barrikaden. Auf der offiziellen Facebook-Seite des „Tatort“ konnten die Fans schon vorab einen Blick hinter die Kulissen werfen und ein Interview mit den beiden Hauptdarstellern Meret Becker und Mark Waschke ansehen.

„Tatort“ (ARD: Fans gehen auf die Barrikaden

Unter dem Beitrag ging es aber nicht darum, sondern um etwas ganz anderes, was die Fangemeinde des „Tatort“ beschäftigte.

Zum ersten Mal trugen die „Tatort“-Darsteller einen Mund-Nasen-Schutz. Foto: Gordon Muehle/rbb/ARD/dpa

-------------------------

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1.100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

----------------------------------------

Denn: Am Sonntagabend sollten die Darsteller im Krimi Masken tragen. Corona ist also auch im Film angekommen. Doch das gefiel einigen Zuschauern überhaupt nicht.

Zahlreiche Kommentare fanden sich unter dem Post, die den „Tatort“ deshalb gar nicht erst anschauen wollten. Eine Auswahl an Kommentaren:

Ich glaub, ich muss mir das nicht im Tatort auch noch geben mit Mund-Nasenschutz. Bis jetzt ging's in den Filmen auch ohne....

Maske im Tatort angekommen, das war's dann für mich. Wenn ich Realität brauche, brauche ich auch keinen Tatort schauen. Schau Filme um zu entspannen, nicht um mein Gehirn zu triggern.

Filme wo Menschen diese Masken tragen schaue ich mir bestimmt nicht an

Einfach nur gestört!

„Tatort“ am Sonntagabend aus Berlin

Andere hingegen störten sich nicht daran und freuten sich auf den „Tatort“ aus Berlin. „Mein Mitleid an alle, die nicht ertragen können, dass der Tatort in der realen Welt spielt, und nicht in einem Paralleluniversum, in dem es Corona nie gegeben hat“, schrieb ein Facebook-Nutzer.

-------------------

-------------------

Und eine andere: „Ich werde mir den Tatort heute Abend ansehen. Egal, ob mit oder ohne Maske. Ich mag das Team & die Stadt.“ Viele User auf Twitter nahmen es mit Humor:

Ich warte ja immer noch auf einen Tatort aus dem Home-Office.

Stoffmasken, das waren noch Zeiten.

Der „Tatort: Die dritte Haut“ aus Berlin lief am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD. Nach Ausstrahlung findest du ihn in der ARD-Mediathek. (cs)

--------------

Das „Tatort“-Team aus Berlin:

In Berlin ermitteln Meret Becker als Hauptkommissarin Nina Rubin

Rubin kommt aus dem Wedding und lebt nun im Szenebezirk Kreuzberg

Sie lebt von ihrem Mann getrennt

Mark Waschke spielt Hauptkommissar Robert Karow

Karow stammt aus einem gutbürgerlichen Elternhaus in Pankow

Er besitzt ein ausgeprägtes visuelles Gedächtnis

----------------------

Nicht immer kommen die „Tatort“-Folgen gut bei den Zuschauern an. Bei DIESEM Fall wussten die Fans zwischendurch nicht einmal mehr, worum es eigentlich geht.