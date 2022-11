„Tatort“-Zuschauer planen Boykott – SIE sind der Grund „Eine einzige Zumutung“

Sonntag abends um 20.15 Uhr versammeln sich tausende Zuschauer vor den Bildschirmen um den neuen „Tatort“ zu schauen. Die Krimis, die jeden Sonntag in der ARD gezeigt werden, haben Kult-Status erreicht. Doch in letzter Zeit macht sich immer mehr Ärger unter den Fans breit. Einige denken sogar über einen Boykott der Sendung nach.

Am Sonntag (06. November) zeigt die ARD wieder mal einen neuen „Tatort“ aus dem Schwarzwald. Die Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg sind an einem spannenden Fall dran, in dem eine Frau ihren Mann und ihren Sohn vermisst. Wie üblich wird im Vorfeld ein kleiner Teaser veröffentlicht. Doch genau diese Vorschau erzürnt zahlreiche Fans und bringt sie soweit, dass sie den neuen Teil boykottieren wollen.

„Tatort“: Neuer Fall aus dem Schwarzwald enttäuscht

Der neue „Tatort“ namens „Die Blicke der Anderen“ handelt um einen Vermissten-Fall, den die Ermittler Tobler und Berg lösen müssen. Eine Frau vermisst ihren Sohn und ihren Mann, die plötzlich verschwinden. Doch das Verhalten der besorgten Mutter und Ehefrau kommt dem Ermittlerteam komisch vor. Was hat es damit auf sich?

Besonders auf Facebook erntet diese Vorschau von vielen Fans harte Kritik. In den Kommentaren schießen sie besonders gegen das Ermittler-Duo.

„Tatort“: Ermittler aus dem Schwarzwald sorgen für miese Stimmung

Für viele Zuschauer ist das Duo aus dem Schwarzwald sogar Grund genug den „Tatort“ zu boykottieren. Hier ein Auszug aus den Kommentaren bei Facebook:

„Bitte schickt dieses Team endlich in den Ruhestand.“

„Dieses Team überzeugt mich nicht! Da bin ich heute raus!“

„Danke für die Info. Ich weiß, was ich heute nicht machen werde. Schade, Sonntagabend ist Tatortzeit. Aber die Zwei tue ich mir nicht mehr an.“

„Das langweilig bräsige Team geht gar nicht.“

„Dieses Team ist wirklich das Schlimmste. Dieses Team, die Storys und die Machart sind für uns Menschen im Südwesten eine einzige Zumutung.“

„Auf die Zwei hab ich ja so gar keinen Bock.“

Doch manche möchten dem „Tatort“ doch noch eine Chance geben. So schreibt ein Nutzer: „Die Zwei gefallen mir überhaupt nicht, aber ich werde trotzdem mal reinschauen. Wenn es zu schlimm wird, schalte ich halt um“.

Der neue „Tatort: Die Blicke der Anderen“ läuft Sonntagabend um 20.15 Uhr in der ARD und ist nach Ausstrahlung im TV in der Mediathek verfügbar.