Tatort: ARD lässt Bombe platzen – Game of Thrones-Star wird neuer Kommissar

Was für eine Hammer-Nachricht für alle Tatort-Fans!

Ab 2020 sind beim Bremer Tatort zwei neue Ermittler am Start – einer von ihnen hat auch in der HBO-Megaserie „Game of Thrones“ mitgespielt: Jasna Fritzi Bauer (30, „Jerks“, „Rampensau“) und Dar Salim (42, „Honig im Kopf“) werden Luise Wolfram (32), die schon in fünf Bremer Tatort-Folgen zu sehen war, unterstützen.

Tatort: Salim war Dothraki-Krieger Qotho

Foto: imago images / Andre Poling

Der Däne Salim war in „Game of Thrones“ sechs Folgen lang der Dothraki-Krieger Qotho, ehe er den Serientod starb. Salim freut sich auf seinen neuen Job: „Wie kann ich mich nicht auf den Tatort freuen? Es ist eine große Show, an die große Erwartungen geknüpft sind.“ Jasna Fritz Bauer ist ebenfalls voller Vorfreude, sagt: „Natürlich freue ich mich sehr auf die Rolle und vor allem auch Teil der Tatort-Familie zu werden.“

Das ist der Tatort:

Der Tatort eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

Der Tatort wird zumeist sonntags ausgestrahlt

Dreharbeiten im Herbst 2020

Jan Weyrauch, Programmdirektor Radio Bremen: „Wir sind stolz, dass wir tolle Schauspielerinnen und Schauspieler für ein starkes Konzept begeistern konnten.“

Die Dreharbeiten für die Startfolge des neuen Tatort-Teams sollen im Herbst 2020 beginnen. Dann mit einem Hauch „Game of Thrones“... (mg)