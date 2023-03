„Tatort“: Sender sorgt für Verwirrung bei den Zuschauern – „Macht die ARD nie im Leben“

Sonntagabend, 20.15 Uhr – diese Tageszeit ist bei vielen ARD-Zuschauern immer schon rot im Kalender markiert. Denn dann kommt wieder eine Folge „Tatort“ – das ist fast so sicher wie das Amen in der Kirche.

Am 26. März geht das Ermittler-Dreamteam Ballauf und Schenk wieder auf Verbrecherjagd im Ersten. Der Sender wollte wie gewohnt die Zuschauer schon mal auf den Tatort einstimmen, doch dabei kam es plötzlich zu einer großen Verwirrung. Einige Fans bekamen es sogar schon mit der Angst zu tun.

„Tatort“: Sender sorgt für Verwirrung

Einige aufmerksame User stolpern bei der Ankündigung über ein kleines Detail. Das ARD-Team schrieb nämlich: „Ballauf und Schenk ermitteln heute um 20:15 Uhr in der ARD Mediathek & Das Erste im Tatort „Abbruchkante“!“ Heute? In Deutschland wurde die Uhr in der Nacht auf Sonntag auf Sommerzeit umgestellt, eine Stunde weniger Schlaf. Aber bei der Verlegung des Tatorts einen ganz Tag vorher als gewöhnlich, dabei könnte es sich doch nur um einen kleinen Tippfehler handeln, oder?

Sofort häuften sich die Fragezeichen in der Kommentarleiste. „Samstag, seit wann das?“, „Nicht heute, verwirrt uns doch nicht Tatort“ oder „Morgen!! Tatort ihr seid der Zeit voraus“, heißt es dort. Ein Zuschauer kann sich auch nicht vorstellen, dass der Sender zur Primetime eine neue Folge „Tatort“ mit dem Sportprogramm auf dem Zweiten konkurrieren lässt. „Tatort gegen Fußball? Macht die ARD nie im Leben. Höchstens als uralte Wiederholung“, ist er sich sicher.

Ermittler verlassen ihr gewohntes Terrain

ZDF übertrug am Samstag nämlich das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (2:0). Beim Blick ins Programmheft ist die Welt für alle „Tatort“-Fans auch wieder in Ordnung. Denn am Samstag kam in der ARD „Verstehen Sie Spaß“ und am Sonntag kommt wie gehabt eine Folge „Tatort“. Inzwischen hat der Sender den Fehler wieder behoben und aus heute „an diesem Sonntag“ gemacht.

Dieses Mal müssen die Ermittler Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ihr geliebtes Köln verlassen. In dem fiktiven Braunkohlerevier Alt-Bützenich muss die Dorfgemeinschaft zugunsten des Tagebaus weichen. Eine Szenerie, die doch sehr an Lützerath erinnert. In dem neuen Zuhause, Neu-Bützenich, liegt jedoch auf einmal der Dorfdoktor erschossen auf dem Boden. Der Arzt freute sich nicht sehr großer Beliebtheit, doch wer unter den Dorfbewohnern wünschte ihm den Tod?