„Tatort“: ARD kündigt neue Folge an – ein Detail stört viele Zuschauer

Für viele Krimi-Fans ist der Sonntagabend DAS Highlight der Woche: „Tatort“ flimmert in der ARD über die Bildschirme! Doch die neueste Folge bekommt schon vorab ordentlich Kritik von den Fans.

„Lenas Tante“ lautet der Titel des neuen „Tatort“. Die Folge aus Ludwigshafen wurde bereits auf dem offiziellen Facebook-Account der Krimi-Serie angekündigt. Doch mit einem Detail sind viele Fans so gar nicht zufrieden.

„Tatort“: Was hat Lenas Tante mit einem Mord zu tun?

In „Lenas Tante“ muss Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal Beruf und Familie unter einen Hut bringen: Ihre Tante Niki, pensionierte Staatsanwältin, scharfzüngig und durchsetzungsfähig, trifft zu einem Besuch in Ludwigshafen ein. Gleichzeitig sind Lena und Johanna Stern mit dem Tod eines Altenheimbewohners beschäftigt. Er wurde durch eine Überdosis Insulin getötet. Der Mann war über 90 und zu erben gab es bei ihm auch nichts.

Wer hatte also ein Motiv, ihn umzubringen? Während der Ermittlungen hat Lena immer wieder den Eindruck, dass sich ihre Tante Niki ebenfalls heimlich mit dem Fall beschäftigt. Das Interesse ihrer Tante an der Vergangenheit des Toten ist auffällig. Ist sie Tante wohlmöglich in den Fall verwickelt?

„Tatort“: Gemischte Reaktion der Fans – viele stört DIESES Detail

Viele Facebook-User stören sich an den familiären Aspekt des neuen Krimis. „Ihre Tante, komisch, immer wieder überall Krimis, wo was im privaten Umfeld der Ermittler passiert. Gefällt mir nicht“ und „Zum Glück haben alle ‚Tatort‘-Kommissare und Kommissarinnen genügend Verwandte und Familienmitglieder, sonst würden wohl die Kriminellen ausgehen. Ich kann nur hoffen, dass das im richtigen Leben doch noch etwas anders ist“, heißt es unter anderem von zwei Facebook-Nutzern. „Dreimal nacheinander ist im ‚Tatort‘ die Familie involviert, was im wahren Leben unmöglich wäre. Diesmal ohne mich“, schreibt eine weitere Person.

Weitere Themen:

Doch es gibt auch einige positive Stimmen vorab: „Ich finde es überhaupt nicht so schlimm, wenn auch privater Hintergrund der Ermittler eingebracht wird. Es erklärt zumindest, warum sie so ticken, wie sie ticken“, schreibt ein Fan. „Das klingt interessant“, meint eine andere Person. Es bleibt abzuwarten, wie die Folge letztendlich tatsächlich bei den Zuschauern ankommen wird.