Tatort (ARD): Ulrike Folkerts ermitteln in Ludwigshafen – DIESE Details dürften bei Zuschauern für Verwunderung sorgen

Die Krimiserie „Tatort“ begeistert schon seit Jahrzehnten die deutschen TV-Zuschauer. Sonntags um 20.15 Uhr lösen unterschiedliche Kommissaren-Teams Mordfälle in der ARD. Aktuell ermitteln 22 Ermittler-Teams in 20 deutschen Städten, sowie in Wien und Zürich. Wir stellen euch die bekanntesten aktuellen Besetzungen vor.

Sonntagabend ist Tatort-Zeit! Im ARD-Krimi nimmt Ulrike Folkerts als Lena Odenthal wieder die Ermittlungen auf.

Dieses Mal führt ihre Arbeit sie in die rechte Szene in Ludwigshafen. Ein Konzertveranstalter wird beim Joggen ermordet. Schnell haben die Kommissarin und ihr Team einen Verdacht. Doch im Krimi der dienstältesten Tatort-Kommissarin ist nicht alles so, wie es scheint.

Tatort (ARD) aus Ludwigshafen: DAS sorgt für Verwunderung

Und auch bei den Dreharbeiten für den neuen Tatort aus Rheinland-Pfalz lief einiges anders als geplant. Gestartet wurde mit der Produktion, kurz bevor Corona das öffentliche Leben in Deutschland weitestgehend stilllegte. Im März musste abgebrochen werden, erst im Juni konnten die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden.

Am Sonntag läuft der Tatort aus Ludwigshafen in der ARD. Foto: Jacqueline Krause-Burberg/SWR/dpa

Der Sprung von Vorfrühling auf Hochsommer macht sich auch im Tatort bemerkbar. Wer genau hinschaut, wird erkennen, dass zum Beispiel die Bäume im Film mal Blätter haben – und mal nicht.

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Tatort-Dreh: Herausforderung für Schauspieler

Die Schauspieler mussten sich anpassen und im Sommer Winterkleidung anziehen, um sicherzustellen, dass die Szenen, die nach mehreren Monaten der Zwangspause gefilmt wurden, mit den alten zusammenpassen.

Immerhin: Der Tatort konnte fertig gedreht werden. Unter strengen Hygieneauflagen, mit Mindestabstand, weniger Komparsen und Quarantäne. (cs mit dpa)

Der Tatort „Hetzjagd“ aus Ludwigshafen läuft am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD. Im Anschluss an die Ausstrahlung im TV kannst du den Krimi auch in der Mediathek ansehen.