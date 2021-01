„Tatort“: ARD schmeißt Krimi aus dem Programm – aus diesem Grund

Sonntag, 20.15 Uhr, Tatort-Time! Denkste! An diesem Sonntag schauten die Zuschauer verdutzt auf die Fernsehbildschirme....

Nicht genug für die Fans, dass die ARD den „Tatort“ zu Jahresbeginn mit dem Tod von Kommissar Lessing einleitet, jetzt kommt die nächste Überraschung. Denn die ARD zeigt am Sonntag keinen „Tatort“

„Tatort“: ARD schmeißt am Sonntag Krimi aus dem Programm

Der Tod des Kommissar Lessing aus der ARD-Krimi-Serie „Tatort“ hat viele Fans emotional sehr mitgenommen. Einige hoffen immer noch darauf, dass Lessing – auch wenn nur als Geist – irgendwann zurückkommt (mehr zur Folge und Christian Ulmens Statement hier).

Doch viel Hoffnung gibt es da nicht. Und jetzt kommt die nächste Hiobsbotschaft: Sollten „Tatort“-Fans am Sonntag zur gewohnten Uhrzeit zur ARD schalten, dürfte ein böses Erwachen folgen. Denn auf ein „Tatort“-Ermittler-Duo werden sie vergeblich warten.

Statt „Tatort“: ARD zeigt lieber DAS

Denn an diesem Sonntag wird der eigentlich für den „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ reservierte Sendeplatz anderweitig genutzt. Der nächste wird erst wieder in der kommenden Woche ausgestrahlt. Dann können Fans wieder gemeinsam vor den Fernsehgeräten mit den Kommissaren rätseln, wer wen ermordet hat.

Die nächste Folge „Der Tod der Anderen“, die im „exklusiven Rheinpalais“ stattfindet, befasst sich mit einem vermeintlichen Selbstmord – doch die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk sind skeptisch. Diesen Sonntag kommen Krimi-Fans dennoch in der ARD auf ihre Kosten: Denn ab 20.15 Uhr wird es spannend – auch ohne „Tatort“.

„Ferdinand von Schirach: Feinde – Gegen die Zeit“ wird heute Abend die Ausstrahlung der Serie „Tatort“ ersetzen. Ob das Krimidrama hält, was die Vorschau verspricht, können die Zuschauer heute vor ihren Bildschirmen miterleben und entscheiden. Foto: picture alliance / Stephan Rabold

Dann wird nämlich das lang angepriesene Krimidrama „Ferdinand von Schirach: Feinde – Gegen die Zeit“ in der ARD ausgestrahlt.

Das ist Tatort:

Krimi-Serie auf ARD

die Erstausstrahlung fand am 29. November 1970 statt

mittlerweile gibt es 49 Staffeln

eine durchschnittliche Folge ist 90 Minuten lang

Ob die Entführung der geliebten Tochter Lisa gut ausgeht und ob sich der Kidnapper tatsächlich im nahen Umfeld aufhält, wie Kommissar Peter Nadler vermutet, das dürfen die Zuschauer am Sonntagabend höchstpersönlich hinter den Bildschirmen miterleben.

ARD zeigt Ferdinand von Schirachs Projekt „Feinde“

Und dann will Ferdinand von Schirach in seiner gewohnten Manier an die Zuschauer appellieren: Überwiegt der Gerechtigkeitssinn oder der Sinn nach gerechter Rechtsprechung? In der anschließenden Dokumentation hat die ARD die Meinung von Polizisten, Juristen und Eltern gezeigt. Das Ergebnis war überraschend. Du kannst die Sendung in der ARD-Mediathek nachschauen. (ali)