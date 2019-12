„Tatort“ (ARD): Krimi-Aus für Jan Josef Liefers? Schauspieler schockiert mit Video – Fans traurig

Der Münsteraner „Tatort“ (ARD) gehört zu den beliebtesten der Krimi-Reihe. Nicht zuletzt wegen Professor Boerne, der von Jan Josef Liefers verkörpert wird. Doch was der Schauspieler jetzt bei Instagram postet, lässt Fans besorgt zurück.

Alle stellen sich jetzt die Frage: Hört Jan Josef Liefers bald beim „Tatort“ (ARD) auf?

„Tatort“ (ARD): Hört Jan Josef Liefers auf?

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers verkörpert seit 2002 die Rolle des Professors Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner „Tatort“. Zwei Mal pro Jahr ist er im ARD-Krimi zu sehen. An der Seite von Kriminalhauptkommissar Frank Thiel, gespielt von Axel Prahl, lösen sie in Münster Kriminalfälle.

An der Seite von Axel Prahl (rechts) ermittelt Jan Josef Liefers beim Tatort. Foto: WDR/Tom Trambow

-----------

Jan Josef Liefers

Jan Josef Liefers wurde am 8. August 1964 in Dresden geboren

Er stammt aus einer Schauspielerfamilie, sein Vater Karlheinz Liefers war Regisseur, seine Mutter Brigitte Liefers-Wähner Schauspielerin

Seit 2004 ist er mit der Schauspielerin Anna Loos verheiratet, hat zwei Töchter.

Seit 2002 spielt er an der Seite von Axel Prahl beim Tatort Münster mit

Zuletzte spielte er 2018 im Film „So viel Zeit“ nach Romanvorlage von Frank Goosen mit

-----------

Der „Tatort“-Schauspieler hat nun ein Video auf Instagram gepostet. Dort liegt er auf einer Trage. Die Ärzte versuchen ihn mit einem Defibrillator wiederzubeleben. Vor seinem Mund befindet sich ein Beatmungsgerät. Es sieht sehr ernst aus.

10 Jahre „Tatort“ aus Münster - Best of Kurzfilm

-----------------

-----------------

„Letzter Drehtag – letzter Tatort?“

Dazu postet Jan Josef Liefers die Worte „Bye bye bye, Boerne, bye bye. Letzter Drehtag – letzter Tatort?“ Das kann doch eigentlich nichts anderes als sein Ausscheiden aus der „Tatort“-Serie bedeuten?!? Alles deutet auf den Serientod hin.

Große Traurigkeit bei Tatort-Fans

Seine Fans sind unglaublich traurig. Sie schreiben:

„Boerne kann doch gar nicht sterben. Er ist doch ein Gott.“

„Tu uns das nicht an. Wir brauchen den Boerne und den Tatort aus Münster noch ein Weilchen.“

„Oh nein!!! Das darf nicht sein...“

„Das geht gar nicht!!! Dann schau ich keinen Tatort mehr...so!!!“

„Wie letzter Tatort, für dieses Jahr ist ja ok, aber für alle Zeiten? Das wäre ne Katastrophe. Bloß nicht.“

Noch keine Stellungnahme von Jan Josef Liefers

Bisher hat der „Tatort“-Professor sich noch nicht weiter zu dem Video geäußert.

-----------

-----------

Die Fans hoffen, dass er sich nur für dieses Jahr verabschiedet und 2020 wieder zwei Mal beim „Tatort“ Fälle löst.

---------------------

---------------------

Der nächste „Tatort“ läuft am Sonntag, 15. Dezember, um 20.15 Uhr in der ARD. In Kiel nimmt Borowski die Ermittlungen auf. Die nächste Folge aus Münster mit Jan Josef Liefers als Professor Boerne läuft dann eine Woche später: am Sonntag, 22. Dezember, um 20.15 Uhr in der ARD.