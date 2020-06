„Tatort“ (ARD) in Weimar: Brutale Szenen! Deshalb sollten Hundebesitzer besser weggucken

Jubiläum beim „Tatort“ in Weimar! Die Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Partner Lessing (Christian Ulmen) ermitteln am Pfingstmontag in der ARD in ihrem zehnten Fall. Der kommt nicht nur – wie für den Weimarer „Tatort“ üblich – besonders absurd, sondern auch besonders brutal daher.

„Tatort“ in Weimar: Darum geht es

Das „Tatort“-Ermittlerpärchen aus Kira Dorn und Lessing möchte sich in der „Tatort“-Folge „Der letzte Schrey“ eigentlich einen schönen freien Tag machen. Doch wie erwartet kommt alles ganz anders.

Drei Leichen, eine davon mitten auf einem Feldweg, halten die Ermittler auf Trab.

Denn neben Marlies Schrey, Gattin des Stickwaren-Moguls Gerd Schrey, ist auch ihr Mann tot. Doch während diverse Leichen im „Tatort“ keine Seltenheit sind, kommt es zu einer besonders brutalen Szene, die vor allem Tierliebhaber schocken dürfte.

Schwere TV-Kost für Tierliebhaber

Gleich zu Beginn der „Tatort“-Folge verschaffen sich nämlich die späteren Mörder Freya (Sarah Viktoria Frick) und Zecke (Christopher Vantis) Zugang zur Millionen-Villa der Schreys. Dabei haben sie allerdings nicht mit dem Hund des Hauses, einem kleinen Vierbeiner namens „Ginger“ gerechnet.

Freya und Zecke mit ihrem ersten Opfer – Hund „Ginger“. Foto: MDR

Ohne lange zu überlegen, schlägt Freya mit einem Fleischklopfer auf das Tier ein, tötet es auf blutig-brutale Weise.

Während so manchem Zuschauer dabei anders werden könnte, bleibt dem Ermittlerduo Dorn/Lessing der Anblick erspart. Die begeben sich für die Ermittlungen tief ins verworrene Strick-Imperium der Familie Schrey.

Den Weimarer Tatort „Der letzte Schrey“ kannst du am Pfingstmontag um 20.15 Uhr in der ARD sehen. (kv)