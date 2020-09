Tatort mit fieser FC-Bayern-Schelte – „Spruch des Tatorts für heute“

Aktualisiert: am 27.09.2020 um 21:40

Der „Tatort“ aus Freiburg am Sonntagabend war wieder einmal harte Kost. Nachdem die vergangen Tatorte aus Freiburg nicht die allerbesten Kritiken erhielt, widmete er sich diesmal einer ganzen Reihe von gesellschaftlichen Themen: Vorverurteilungen, DNA-Analysen, Frauenfeindlichkeit, Mobbing unter Kollegen und Sexismus.

Neben den vielen ernsten Themen und dem heftigen Fall zog einer der „Tatort“-Verdächtigen gleich zu Beginn die spöttischen Kommentare der Zuschauer auf sich. Ebenso wie der freche Spruch eines Tatort-Ermittlers.

„Tatort“: Auf einem Weinfest in FreiDarum geht's im neuen Schwarzwald-Krimi „Rebland“

Am heutigen Sonntagabend läuft in der ARD wieder ein „Tatort“ aus dem Schwarzwald. Das Ermittler-Duo Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) muss in der neuen Folge „Rebland“ wieder ran.

Im Mittelpunkt steht die Radiomoderatorin Beate Schmidbauer, eine gute Freundin von Kripochefin Cornelia Harms. Sie macht sich nach einem Weinfest auf den Rückweg nach Hause. Doch der wird für die Radiomoderatorin zum Albtraum. Ein unbekannter Täter lauert ihr auf, schlägt sie bewusstlos und vergewaltigt sie. Beate Schmidbauer sucht die Polizei auf, bringt den Fall zur Anzeige.

Das Ermittler-Duo und das Opfer am Tatort. Foto: SWR/Benoit Linder

Das ist der „Tatort“:

Der 'Tatort' ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Den Ermittlern gelingt es, die DNA des Täters zu sichern. Doch Tobler und Berg können keine Entsprechung in der Datenbank finden. Kripochefin Harms zeigt sich wenig hoffnungsvoll. Doch dann kommt aus dem Elsass eine Nachricht, die die Sachlage plötzlich ändert. Denn dort gibt es einen Mann mit einer identischen DNA, der wohl seit Jahren wegen Totschlags und Vergewaltigung gesucht wird.

Am Ende können Tobler und Berg den Kreis der Verdächtigen auf drei Männer eingrenzen, doch alle weigern sich, eine DNA-Probe abzugeben...

Über diesen Tatort-Satz lacht das Netz

Bei einem dieser drei Verdächtigen handelt es sich um den Polizisten Mario Lewandowski. Er wird für viele Freiburger schon denkbar schlecht eingeführt: Auf dem Weinfest trägt er ein Bayern-Trikot, hinten drauf der Flock seines bekannten Namensvetters. Lewandowski zeigt sich wenig charmant und trinkend am Glas. Die ersten Zuschauer ziehen bereits eine Analogie zum wenig erfolgreichen Bayern-Spiel, bei dem die Münchener überraschend mit 4:1 in Hoffenheim unter die Räder gerieten. Und das wenige Stunden vor der Tatort-Übertragung.

Erst das Spiel verloren, jetzt auch noch tatverdächtig. Für die Bayern kommt’s heute echt dicke. #Tatort — Anne Vorbringer (@AnneVau) September 27, 2020

Da Bayern München heute verloren hat ist klar, dass im #Tatort der Tänzer mit dem roten Trikot frustriert, betrunken, aggressiv und gewalttätig ist. — Icke (@ivollmer5) September 27, 2020

Die richtige Breitseite für die Bayern-Fans sollte allerdings noch kommen. Als es um eine mögliche Tatbeteiligung von Lewandowski ging, sagte Ermittler Friedemann Berg: „Einem Bayern Fan ist alles zuzutrauen.“ Für alle Fans der anderen Vereine natürlich ein gefundenes Fressen. Auf Twitter stürzen sie sich auf den Satz des Ermittlers. An einem normalen Bundesliga-Wochenende wäre es wohl einfach untergegangen, doch mit dem katastrophalen Auftritt in Hoffenheim im Nacken gilt diesmal ausnahmsweise für die Bayern: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

"So ein Bayern Fan kann man alles zu trauen" 🤣🤣🤣🤣 so wahr 😂😂 Spruch des Tatort für heute #Tatort — BvB09ner🖤💛Dauer Meister😀(🏡)Derbysieger2020 (@b09ner) September 27, 2020

„So wahr. Spruch des Tatorts für heute“, meint einer. Ein anderer schreibt: „Lassen wir mal so stehen...“. Für die Bayern-Fans auf jeden Fall ein gebrauchter Sonntag. Wie tief Lewandowski (also der vom Tatort, nicht der von den Bayern) in den Fall verwickelt gewesen ist, wollen wir hier aber noch nicht auflösen.

Tatort-Fans skeptisch: „Ganz übles Kopfkino“

Noch bevor die erste Minute vom Tatort am heutigen Sonntag über die Bildschirme flimmerten, waren viele Fans mehr als skeptisch. „Nun hab ich wieder ganz übles Kopfkino“, merkt beispielsweise jemand auf der Facebook-Seite vom „Tatort“ an. Eine andere Nutzerin schreibt: „Ich gucke ihn diesmal nicht. Mir hat der letzte gereicht.“ Doch was sorgt bei einigen Fans für solch eine Skepsis?Doch nicht alle „Tatort“-Fans freuen sich auf den neuen Krimi. Viele sind skeptisch. Das sagen die Krimi-Fans:

„Ich gebe dem Tatort 10 Minuten. Irgendwie sind die Tatorte aus Freiburg und Zürich die mit Abstand schlechtesten. Aber vielleicht hat man ja aus dem letzten Debakel gelernt und die Kollegen gefragt, wie man ein gutes Drehbuch schreibt.“

„Ich habe Angst vor dem Schwarzwald Tatort.. Nach dem letzten über das Faschingstreiben konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, der Brechreiz ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Ok, sehen wir es positiv, kann eigentlich nur besser werden.“

„Ich gucke ihn diesmal nicht. Mir hat der letzte gereicht.“

„Danke für die Vorwarnung! Nun hab ich wieder ganz übles Kopfkino vom letzten Hinterwald-Tatort Immerhin kann man sich für Sonntagabend was anderes vornehmen“

Doch nicht jeder Nutzer scheint so im Thema zu sein. „Man ey, was habe ich denn da nur verpasst?“, fragt jemand und bittet um Aufklärung, was denn wohl zuletzt für die Fans schiefgelaufen sei. Die Antwort: Die letzte Schwarzwald-Folge: „Ich hab im Traum geweinet“. Die war einigen wohl zu grotesk, zu brutal. Doch so manch einer möchte sich davon nicht entmutigen lassen.

So schreibt eine Nutzerin: „Ich bin schon gespannt...und jeder Tatort kriegt sonntags seine Chance. Familientradition“.

Los geht es wie gewohnt am Sonntag um 20.15 Uhr auf dem Ersten.