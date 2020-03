„Tatort“ (ARD): DIESE Zuschauer brauchen gar nicht erst einzuschalten – das ist der Grund

Der „Tatort“ (ARD) in Göttingen verspricht am Sonntagabend so einiges: Eine Geiselnahme, gefährliche Liebschaften, manipulierte Gehirne und Tod. Denn beim „Tatort“ wird es gleich zu Beginn der Folge spannend. Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) geriet ins Visier eines psychisch kranken Menschen.

„Tatort“-Fans, die den Fall im Fokus des Films und nicht das private Drama der Kommissarinnen sehen wollen, brauchen gar nicht erst einzuschalten. Denn im verlaufe des „Tatorts“ kommt es zu einer absurden Dreier-Beziehung.

Der Reihe nach: Bei der „Tatort“-Folge „Krieg im Kopf“ ist ganz schön viel Fantasie gefragt. Es geht um das menschliche Gehirn. Und der Einfluss von Maschinen auf es. Das hat auch ein Soldat erlebt, der plötzlich die Wache stürmt und Charlotte Lindholm ein Messer an den Hals hält. Er nimmt die Ermittlerin als Geisel und will, dass das Team ihm hilft.

Am Sonntag wartet ein neuer #Tatort auf Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz! Mehr zu "Krieg im Kopf": https://t.co/bJvVK5GXBR pic.twitter.com/kAhqfKISaL — Tatort (@Tatort) March 27, 2020

Jemand würde ihn jagen. Er höre Stimmen in seinem Kopf. Als die Situation immer brenzliger wird, muss Kollegin Anäis Schmitz (Florence Kasumba) schnell handeln: nichts tun oder handeln? Dann fällt der tödliche Schuss. Lindholm kommt mit einer kleinen Schnittwunde davon. Doch was dann folgt, ist viel schlimmer als das.

„Tatort“: Lindholm hört plötzlich Stimmen

Die „Tatort“-Kommissarinnen müssen herausfinden: Was sind das für Stimmen, von denen der Soldat geredet hat? Die Ermittlerinnen stoßen auf eine Software, die das Bewusstsein des Menschen manipuliert. Charlotte Lindholm testet dabei einen Helm aus, der über die Methode der transkraniellen Magnetstimulation verfügt und das Verhalten beeinflusst.

„Tatort“-Ermittlerin Charlotte Lindholm testet einen seltsamen Helm – mit fatalen Folgen. Foto: NDR / Manju Sawhney

Plötzlich wird auch sie Opfer der Stimmen. Weiß nicht, was real ist und was sich nur in ihrem Kopf abspielt. Auch Kollegin Schmitz hört plötzlich Stimmen, ist traumatisiert. Doch das kommt nicht von dem Helm. Was sie plagt: Sie hat einen Menschen getötet.

Zuflucht findet sie bei Freund Nick. Doch auch eine andere Frau hat erkannt, wie verständnisvoll Nick sein kann. Statt Schmitz Dankbarkeit zu zeigen, dass sie ihr Leben gerettet hat, nähert sich Lindholm dem Freund ihrer Kollegin gefährlich nah.

„Tatort“: Was geht da mit Nick?

„Aus ihrem Trauma nach der Attacke und sicher auch aus einer gewissen Einsamkeit heraus entsteht eine große Nähe zu Nick. Absurderweise kann sie mit ihm über ihre Gefühle nach dem furchtbaren Erlebnis sprechen, während ihr das mit Anäis nicht gelingt. Und dann ist Charlotte auch eine Frau mit sexuellen Bedürfnissen, und sie findet diesen Typen eben gut“, verrät Maria Futwängler.

„Tatort“: Wie weit gehen Charlotte Lindholm und Nick? Foto: NDR / Manju Sawhney

Schon beim ersten Fall von Lindholm und Schmitz war klar: die beiden können sich nicht riechen. Auch das traumatische Erlebnis der Geiselnahme bei Fall zwei bringt sie nicht näher. Ist eine Dreiecks-Beziehung der endgültige Todesstoß für das Ermittler-Duo?

Und dann wären da noch die Fragen: Warum werden Soldaten manipuliert? Was verfolgt die Bundeswehr damit? Und viel wichtiger: Kann ein Soldat, der unter dem Einfluss einer Hirnstimulation steht, überhaupt für seine Taten verantwortlich gemacht werden?

Antworten auf all diese Fragen gibt es am Sonntagabend. „Tatort“ in Göttingen: „Krieg im Kopf“, 20.15 Uhr, ARD.