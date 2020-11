„Tatort“: ARD gibt exklusiven Einblick – diese Szenen bekommst du sonst nicht zu sehen

Wenn der „Tatort“ am Sonntagabend über deinen Bildschirm flimmert, ist er schon lange im Kasten. Du siehst nicht, wie einzelne Situationen gedreht wurden oder was alles bei den Dreharbeiten schiefgegangen ist.

Doch die ARD gewährt den „Tatort“-Fans nun ganz exklusive Einblicke. Diese Szenen bekommst du am Sonntagabend garantiert nicht zu sehen.

„Tatort“: Darum geht's im neuen Fall aus Stuttgart

An diesem Sonntag ist das Ermittler-Duo aus Stuttgart an der Reihe. Die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz müssen in „Der Welten Lohn“ in Unternehmerkreisen ermitteln. Denn die Personalchefin eines Stuttgarter Unternehmens wird tot im Wald gefunden.

Also machen sich Lannert und Bootz auf den Weg zur Firma. Dort erzählt man ihnen allerdings, dass es innerhalb der Belegschaft keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe. Doch Vorstandschef Joachim Bässler verschweigt den Kommissaren eine entscheidende Sache: Zwischen ihm und einem ehemaligen Mitarbeiter herrscht ein Konflikt. Und der greift ganz schön tief.

Denn der ehemalige Mitarbeiter Oliver Manlik saß als Bauernopfer der Firma über drei Jahre lang wegen Korruption in den USA hinter Gittern. Doch jetzt ist Manlik zurückgekehrt und will sein altes Leben zurück. Und dazu gehört für ihn auch eine Entschädigung und eine Wiederanstellung. Doch nicht mit Joachim Bässler. Der weist seinen früheren Mitarbeiter vehement zurück. Die Situation droht zu eskalieren, als es ein Sprengstoffattentat auf den Wagen des Vorstandchefs gibt...

Ein Bombenattentat auf den Wagen des Vorstandsvorsitzenden von Rückert Brenner hat stattgefunden.

ARD gewährt exklusive Einblicke in „Tatort“

Und eben jene explosive Szene können „Tatort“-Fans diesmal nicht nur im Fernsehen sehen, sondern schon viel früher und als Blick hinter die Kulissen. Denn das Erste hat exklusive Einblicke in die Dreharbeiten bei Facebook veröffentlicht. Doch das ist noch nicht alles.

Wenig später folgte ein Video mit Outtakes, und das sorgt bei den Fans für Begeisterung.

Das sagen die Fans zu den Outtakes:

„Die sollten die so langsam mal Youtube-artig, an jede Folge hintendran hängen. Würde dem Tatort und TV allgemein, etwas vom „angestaubten“ Image nehmen.“

„Es sollte mal eine ganze Sendung mit den lustigen Pannen vom Tatort-Dreh geben.“

„Fänd es auch gut nach dem Tatort die besten Outtakes zu sehen. Aber nicht weil der Tatort angestaubt ist, wie jemand schrieb (Finde ich nämlich gar nicht, da immer aktuelle Themen / Brennpunkte angerissen werden).Ich hätte es gerne, um vor der Nacht noch mal Lustiges zu sehen bzw. aus der Spannung heraus zu kommen. Manchmal ist ja schon mal ein brutaler Tatort dabei, oder der etwas auf die Psyche geht.“

„Ich liebe Outtakes!!! Bitte mehr davon liebes Tatort-Team.“

Und viele Fans freuen sich auf die Kommissare, die am Sonntag ermitteln. „Wunderbar. Tolles Duo! Freu mich auf heute Abend.“

Den Tatort kannst du am Sonntag um 20.15 Uhr auf dem Ersten sehen oder im Anschluss in der Mediathek.