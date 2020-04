Das Tatort-Team in Frankfurt: Die Kommissare Paul Brix und Anna Janneke.

Tatort (ARD): Ganz großer Auftritt – Fans können SIE am Sonntag das allerletzte Mal im Krimi sehen

Der Frankfurter Tatort am Sonntag im Ersten passt zur aktuellen Zeit. Nicht nur, dass in dem Tatort eine Art Endzeitstimmung herrscht – die Ausstrahlung der Folge wurde auch extra vorverlegt, um einer mittlerweile verstorbenen Tatort-Gastdarstellerin die Ehre zu erweisen.

Tatort in Frankfurt mit verstorbener Hannelore Elsner

In dem neue Tatort aus Frankfurt spielt Hannelore Elsner eine pensionierte Kommissarin, die ein ungelöster Fall auch nach Jahren nicht loslässt. Ähnlich dürfte es den Fans und Kollegen der verstorbenen 76-Jährigen gehen, wenn sie an die Schauspielerin denken.

So berichtet Tatort-Regisseurin Petra K. Wagner über die Dreharbeiten 2019: „Während der Dreharbeiten war kein Gedanke an Krankheit. Sie hatte große Freude an dieser Figur und ihre Konzentration und Präsenz waren beeindruckend.“

Hannlore Elsner im Tatort als Kommissarin Elsa Bronski. Foto: HR/Degeto

Am Set war offenbar nichts von Elsners Gesundheitszustand zu spüren: „Sie wollte drehen und Spaß haben, lachte viel – und sie wirkte stark auf mich.“

„Keiner wusste, dass sie so schwer krank war“

Auch Wolfram Koch (spielt Kommissar Paul Brix) bestätigt das in einem Interview mit der „Hessenschau“: „Sie hat sich sehr sehr wohl gefühlt am Set, war hochprofessionell – und keiner wusste, dass sie so schwer krank war.“

Hannelore Elstner:

Hannelore Elstner wurde am 26. Februar 1942 in Burghausen geboren

Die Schauspielerin starb am 21. April 2019 mit 77 Jahren in München

Sie war neben der Schauspielerei auch Autorin und Synchronsprecherin

Elstner spielte in mehr als 220 Filmen mit und trat auch am Theater auf

In der Tatort-Folge ermitteln Brix und seine Kollegin Anna Janneke (Margarita Broich) in einem Fall von Selbstjustiz, bei der ein Polizist den Vergewaltiger seiner Frau nach Jahren selbst umbringt.

Hannlore Elsner und Margarita Broich im Frankfurter Tatort. Foto: HR/Degeto

Brix und Janneke recherchieren den Fall von damals nach – und kommen dabei in Kontakt mit der ehemaligen Kommissarin Elsa Brosnki (Hannelore Elsner).

Ursprünglich war die Ausstrahlung des Frankfurt-Tatorts erst für Mai 2020 geplant – doch weil sich am 21. April der Tod von Hannelore Elsner zum ersten Mal jährt, hat die ARD den Termin vorgezogen.

Den Frankfurt-Tatort „Die Guten und die Bösen“ kannst du am Sonntag, 19.April ab 20.15 Uhr in der ARD sehen. (kv)